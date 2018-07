Vučić: Slavlje Hrvata uz ustaške pesme ništa novo

PARIZ - Nije novost što su Hrvati vicešampionsku titulu na Svjetskom prvenstvu u fudbalu slavili uz ustaške pjesme, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i poručio kako smatra da ima pravo da ne navija za Hrvatsku, ali da je njegov posao da Srbija vodi dobru politiku sa Hrvatima i da sa Hrvatskom ima dobre i sve bolje odnose.

Primjetivši da mnogi i dalje žive u ovakvim pjesmama, on je naveo da može da kaže da ne navija za Hrvatsku, ali da neće da ih vrijeđa i neće da izgovori nijednu ružnu riječ jer su "nam potrebi dobri i bolji odnosi u budućnosti".

"Je l' ima neka novost? Je l' ima nešto što je drugačije? Je l' ima nešto što vas čudi? To samo začudi one koje uvek to začudi, koji se prave da ih to začudi", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara o načinu na koji se slavilo u Hrvatskoj.

On je naveo da su se ustaške pjesme pjevale i poslije prve utakmice Hrvatske na prvenstvu.

"Ja sam reagovao posle prve utakcime. U svakom trenutku sam pokazivao poštovanje prema Hrvatima, govorio da igraju odličan fudbal. Rekao sam samo da kao što svako ima pravo da navija za njih, imam pravo da ne navijam za njih. Jesam li nekoga uvredio? Jesam li mu rekao nešto loše? Ne", naveo je Vučić.

Vučić je dodao da je tada upitao "kako mislite da predsednik Srbije navija za onoga ko peva pesmu koja počinje za dom spremni, uskilikom, uzvikom, a u kojoj se kaže 'bando srpski dobrovoljci, bando četnici, stići će vas naša kazna i u Srbiji'".

"To pevaju ti za koje ja treba da navijam?! Pa šta sam ja? Kakvog bi to predsednika Srbija imala da svoj narod nazivam bandom četnika, srpskih dobrovoljaca? Slučajno nisam ni četnik, ni partizan, niti mi je iko u porodici bio, samo su stradali od ustaša", rekao je Vučić.

Naveo je da su kuće Vučića u Hrvatskoj 1992. bile zapaljene, te da su spalili sve kuće njegovih stričeva, braće od stričeva, tetke, njegovog oca, kuću koju su njegov otac, brat i on zidali.

"Sve su spalili. Ja treba da kažem 'divno sad moram da navijam'. Pa ne moram. Moje je da vodimo dobru politiku sa Hrvatima, da imamo dobre i sve bolje odnose, imaćemo sve bolje odnose, moje je da brinem o hrvatskoj manjini u Srbiji, moje je da brinem o srpskom življu i da nešto, ako mogu, učinim da se oni osećaju slobodnije i sugurnije u Hrvatskoj, iako je to teško", kaže Vučić.

"A sada me baš terati da navijam za nekog i da se iščuđavam što su pevali ustaške pesme... Ako ima neka novost onda me to pitajte, a to je sve po starom, i sve uobičajeno. Mislite da sledeći put neće biti? I sledeći put će da budu iste te pesme. I to kako ide geni kameni ''nije dobra 45. i tako dalje "raselili nas diljem sveta''", rekao je Vučić.

Naveo je da je za nekog dobra 1941. a da je za nas bila teška, ružna i očajna.

"Za nas je '45. godina oslobođenja konačnog od nacizma nemačkog, hrvatskog fašizma, italijanskog, bugarskog, mađarskog i svega drugog. Svako ima dobrih i loših vesti", dodao je Vučić.