Vučić: Smatrao sam da je razgraničenje najzdravije za Srbiju

BEOGRAD - Predjsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je on za razgraničenje sa Albancima, što je, kaže, hrabro i otvoreno predlagao, jer je smatrao da je to najzdravije za Srbiju i Srbe, ali da su građani bili protiv toga i da je on tu poruku razumio.

On je dodao i da mu je popularnost opala poslije skupštinske sjednice o Kosovu i Metohiji, na kojoj je, ističe, govorio najotvorenije i najpoštenije o toj temi, ne želeći da obmanjuje građane.

On je za TV Prvu rekao da bi referendum po pitanju KiM mogao da bude raspisan, ako ima nešto da predloži narodu, što nema.

"Ja sam predlagao, hrabro i otvoreno, nešto što me je koštalo i popularnosti u narodu, kao i mere fiskalne konsolidacije. A, ljudi su danas zadovoljni, jer žive bolje nego pre četiri godine. Rekao sam da sam za razgraničenje sa Albancima i toga se ne stidim", rekao je Vučić.

Istakao je da je to apsolutno najzdravije za Srbiju i za Srbe, ali da su Srbi protiv toga i da je on tu poruku razumio.

"Odlično sam razumeo šve sto se govorilo i šta su pokazala istraživanja javnog mnjenja, jer se ozbiljno time bavim i za razliku od drugih, kada nam padne popularnost, znam uzroke i to ne krijem", rekao je Vučić.

On je dodao da se on ne povlači pred istraživanjem, već pred užasnom kampanjom, u kojoj je proglašen za izdajnika.

"Kako da izguram nešto, ako morate da donesete odluku o razgraničenju, morate da idete na referendum, a za to mogu da dobijem 20 odsto. Da kažem kao u Severnoj Makedoniji, 35 odsto izašlo, a prošao referendum? Ja tako neću i tako u Srbiji ne može da prođe referendum", podvukao je Vučić.

On je naveo i da mu je popularnost opala poslije skupštinske sjednice o Kosovu i Metohiji, na kojoj je, ističe, govorio najotvorenije i najpoštenije o toj temi, ne želeći da obmanjuje građane, u korist SRS i Vojislava Šešelja.

Kako je rekao, istraživanja su rađena prije i poslije njegovog obraćanja u parlamentu, a pokazala su da je popularnost njega i njegove stranke opala za dva dosto i otišla direktno radikalima.

"U skupštini sam govorio najotvorenije, najpoštenije, dugo se pripremio... Borio sam se, trudio da kažem istinu narodu, da ne obmanjujem i ne lažem građane, jer je moj posao da vodim zemlju i da vodim računa o interesima Srbije i srpskog naroda. Istovremeno, nisam mogao da dodirnem emocije ljudi, jer sam govorio racionalno, a narod to ne voli", konstatovao je Vučić govoreći za TV Prvu.

Na pitanje da li je dva odsto mala cijena, Vučić je uzvratio da nije pitanje cijene, niti da li je podrška opala za 20 ili 30 odsto, što bi kaže, i prihvatio lakše, samo da mogu da riješe pitanje KiM.

"Mi nismo spremni da čujemo istinu. Kao što ni vi nećete da čujete istinu o ceni struje ili nečem drugom, jer je uvek lakše da kukamo. Mnogo manje smo spremni da čujemo istinu o Kosmetu, čak i kad je znamo, neće ljudi to da prihvate, jer dira u njihove emocije", istakao je on.

Kako kaže, Šešelj se u skupštini ponašao "lukavo" i predstavio sebe kao zaštitnika Vučića i pametno iskoristio parlamentarnu raspravu i odlično pripremio saradnike, pa je 12 poslanika SRS govorilo protiv EU.

"Iz mog ugla, to je bio neodgovorno i neozbiljno, jer tako država ne može da se vodi, ali iz partijskog ugla je pametno uradio, da njih 12 govori isto, da mrze EU, a 55 odsto ljdi je sa tim saglasno", rekao je Vučić.

To, dodao je, nije dobro za Srbiju.