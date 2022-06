Vučić: Šolc bio je jasan i oštar

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prenio je danas, poslije sastanka s njemačkim kancelarom, da je Olaf Šolc tražio da se Srbija priključi sankcijama Rusiji.

"Razgovarali smo o političkoj situaciji u svetu i Šolc je na veoma decidan, jasan i oštar način tražio od Srbije da se priključi sankcijama protiv Rusije, odnosno da podržim restritktivne mere koje je EU već donela protiv Rusije", rekao je Vučić.

Istakao je da je on kancelaru govorio o poziciji Srbije, o specifičnosti situcije u vezi s KiM, energetike, ali i tradicionalnih odnosa s Ruskom Federacijom.

Vučić je rekao da su razgovarali i o pitanju Kosova i Metohije i dijalogu u Briselu, kao i o predstojećoj zimi i energetskoj situaciji.

Vučić je rekao da je Šolc donio novu energiju i nadu za sve na zapadnom Balkanu, jer ne samo da razumije, želi da čuje sve za zapadnog Balkana i želi da postoji stvarna evropska perspektiva za proširenje EU, a ne kupovina vremena i zadovoljanja malih, kao što je, kaže, nerijetko bio slučaj u prošlosti.

"To je veoma važno i izvanredna poruka za sve na zapadnom Balkanu", naglasio je Vučić.

Prenio je i da je Šolcu rekao da će Srbija morati brže da napreduje po pitanju vladavine prava, demokratizacije društva i ljudskih prava, što će, kaže, moći da se ocijeni već do kraja godine, i kroz rad nove vlade.

Bilo je riječi i o pitanju Kosova i Metohije, pitanju o kojem Srbija i Njemačka nemaju saglasnost, kao i o dijalogu u Beograda i Prištine.

"Ja sam ukazao, a ne želim da koristim ovu konferenciju za kritiku drugih, na sve neispunjeno iz Briselskog sporazuma iz 2013, ali sam razumeo poruku Šolca, koji je rekao da je važno da pravimo mnogo malih koraka, da bismo jednog dana napravili veći uspeh u pronalaženju rešenja", rekao je Vučić.

Poručio je da će Beograd dati sve od sebe da se u okviru dijaloga u Briselu napravi napredak u odnosima s Prištinom.

"Prvi put čujemo da se traži međusobno priznanje

Vučić je izjavio da se danas prvi put čulo od nekoga iz Evrope da se od Srbije traži međusobno priznanje sa Kosovom i istakao da će Srbija sagledati kako da se ophodi prema tome u narednom periodu.

"Koliko vi volite teritorijalni integritet Ukrajine, Srbi vole teritorijalni integritet Srbije", poručio je Vučić na konferenciji za novinare s njemačkim kancelarom Olafom Šocom i podsjetio da je rezolucija UN 1244 koja garantuje Srbiji teritorijalni integritet i dalje u punoj snazi.

Vučić je tako odgovorio na pitanje njemačkog Špigla da prokometariše to što je njemački kancelar Olaf Šolc rekao ranije danas u Prištini da zemlje ne mogu postati članice EU ako se međusobno ne priznaju i da li je to za njega upozorenje kada je riječ o evropskim integracijama.

"Mi ne reagujemo na taj način, na pritisak u kojem nam neko nešto zapreti, pa morate to da uradite iz mnogo razloga i ne bih danas o tome. Čuli smo danas da se traži međusobno priznanje. Nikada ranije nismo iz Evrope čuli da se traži međusobno priznanje, slušali smo i ono što jeste deo pregovačke platforme koju Srbija ima sa EU - jeste sveouhvatna normalizacija odnosa Beograda i Prištine. I nikada niko nije govorio o međusobnom priznanju", rekao je Vučić.

Kaže da su jedino Amerikanci to usvojili kao svoju doktrinu prije tri godine, ali da niko u Evropi ne traži zvanično međusobno priznanje.

"To smo čuli danas na konferenciji u Prištini. Mogu to da razumem, to je ono što sam i predvideo. Stvari se menjaju na štetu Srbije. Ali, ako mislite da treba da nam pretitie jer hoćemo da sacucvamo poredak UN i dođemo do komprimisnog rešenja - vi radite svoj posao, a mi ćemo svoj", poručio je Vučić.

Istakao je da mu je važno da Šolc razumije suštinu problema i da stvari moraju da se rješavaju korak po korak.

"Srbija nije nikada odustala od dijaloga niti odbija i jedan sastanak. Srbija je prisustvovala i prihvatila svaki poziv. I dokument o nestalim osobama prihvatili smo pre godinu dana i mogli smo da potpišemo dokument, ali nismo zbog hira nekih drugih", rekao je Vučić.

Spremni smo da pričamo o kompromisnim rješenjima, dodao je Vučić.

"Ovo oko međusobnog priznanja je i za nas iznenađenje. Nemačka je velika i moćna. Sagledaćemo kako da se ophodimo prema tome u narednom periodu. Bićemo spremni za napredak u dijalogu i za razgovore. Verujem da smo blizu tome da u potpunosti završimo sporauzm o nestalima i energetici. Danas smo imali pregovore sa turskom stranom oko prisustva na severu KiM, to smo dogovorili nadamo se da je ostala samo tehnika i da ćemo u danima pred nama imati rezultate", naveo je Vučić.

Njemački kancelar Olaf Šolc je prethodno, na pitanje Špigla ako Srbija i dalje bude odbijala da prizna Kosovo - šta bi bila posljedica povodom pristupanja EU za Srbiju i Kosovo, rekao da je njemački stav po tom pitanju jasan i da se nada da će doći do napretka.

"Obje starne moraju dati doprinos tome. Da se ne odgađaju sastanci već niz malih koraka koji će voditi do konačnog cilja", naveo je Šolc.

Razgovor o predstojećoj zimi

Prenio je da su razgovarali i o predstojećoj zimi, o teškoćama sa kojima se već danas suočavamo.

"Šolc je bio fer i ponudio pomoć Nemačke u pronalaženju rešenja za krizu koju već osećamo, a tek ćemo da je osetimo, u smislu izgradnje energetskih kapaciteta, koji bi nas povezali sa ostatkom reigona, da omogućemo sebi različite načine za diverzifikaciju", rekao je Vučić.

Podsjetio je da se gradi gasni interkonektor prema Bugarskoj, da se očekuje da i bugarska strana krene da gradi, kao i da je u planu izgradnja interkonektora ka Sjevernoj Makedoniji.

"U narednom periodu ćemo da izgradimo sve što nam je potrebno, pa i ono što nije, i hvala mu što je ponudio veliku podršku u energetici, u svim ostalim oblastima. To cenimo i bez toga teško da bismo mogli da napredujemo", rekao je Vučić.

On je rekao i da je beskrajno zahvalan Šolcu na posjeti Beogradu, da iskreno i otvoreno razgovaraju o svim važnim pitanjima, jer je Srbiji važniji razgovor s njemačkim kancelarom, nego njemu razgovor sa Srbijom, dodajući da je ovdje uvijek dobrodošao.