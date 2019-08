Vučić: Spremni na dijalog sa Prištinom, bez obzira na političku cijenu

NJUJORK - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Njujorku za RTS, nakon sastanka sa državnim sekretarom Majkom Pompeom, da je američkom zvaničniku rekao da je Srbija spremna da, čim se ukinu takse, krene u otvoreni politički dijalog sa kosovsko-metohijskim Albancima.

Rekao je da je Beograd za to spreman u svakom trenutku, bez obzira na unutarpolitičku agendu, bez obzira što to nikome iz vlasti u Srbiji ne donosi poene. "Nije važna politička cena koju morate da platite", dodao je on.

Vučić je istakao i da ljudi u Srbiji imaju "prilično nježne uši i ne vole da slušaju stvari koje imaju veze sa realnošću, već više vole ono što ima veze sa našim mitovima".

Dodao je i da Pompeu govorio i o važnosti zaštite srpskih sakralnih objekata, crkava i manastira na KiM, posebno imajući u vidu posljednje slučajeve koji se tamo događaju.

"Zadovoljan sam da je ono što sam govorio izazvalo pažnju Pompea i verujem da će Amerika još snažnije želeti da se uključi, na različite na načine, u rešavanje problema u regionu", rekao je Vučić.

On je istakao da nema sumnje da Srbija ima podršku SAD za ukidanje taksi, jer smatraju da je važno da se nastavi dijalog Beograda i Prištine.

Vučić je, rekao da obično sa važnih sastanaka ima najmanje velikih vijesti.

"Pompeo je vrlo ozbiljan i odgovoran čovek i želeo je da čuje šta Srbija misli pre svega o pitanju rešavanja ksoovskog problema. Čini mi se da sam na najkraći i najjednostavniji način rekao koje su pozicije Srbije", objasnio je on.

Vučić je kazao da je zamolio američku administarciju da pokuša, iako je to i do sada činila da snažnije utiče na kosovskometohijske albance da ukinu takse.

"Po tom pitanju nema sumnje da imamo podršku jer smatraju da je avžno da se nastavi dijalog da bismo mogli na svaki način i po svaku cenu sačuvamo mir, gledamo u budućnost i određujemo naše ekonomije", rekao je Vučić.