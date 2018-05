Vučić: Srbi i Hrvati će samo zajedno moći da opstanu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da će Srbi i Hrvati živjeti u mnogo boljim odnosima i da će samo zajedno moći da opstanu, jer neće imati drugog izbora, pošto i jedni i drugi polako nestaju.

Komentarišući ustašku komemoraciju u Blajburgu, koju je organizovala Hrvatska, Vučić je rekao novinarima u Beogradu da to nije "ni prva, ni posljednja" i da će Hrvati svake godine to obilježavati, jer se time ponose, što Srbija ne razumije.

On je naveo da su Srbi i Hrvati po brojnosti toliko mali da i jedni i drugi polako nestaju.

"Samo združeno i zajedno moći ćemo da opstanemo i ostanemo, ma koliko to Hrvatima bilo teško i mnogim Srbima još teže da čuju. Voleli to mi ili ne, drugog izbora nećemo imati, voleli to Hrvati ili ne, ni oni drugog izbora neće imati", rekao je Vučić.

On je napomenuo da je po popisu 1991. godine Hrvata u BiH bilo 760.895, a 2013. godine 540.000, a procjena 2018. godine je da ih ima 320.000, iako će oni da kažu da ih je 380.000.

"Dovoljno govori da za samo 25 godina izgubite 60 odsto stanovništva, a slični procesi se dešavaju i sa Srbima, kojih je 1991. godine u BiH bilo 1.366.000, a danas oko 1.080.000. To je manji pad nego kod Hrvata, ali je drastičan. I najmanji pad je kod Bošnjaka sa 1.900.000 na 1.750.000, ali i kod njih je pad. Kod svih je pad", rekao je Vučić.

On je ocijenio da se zato prazne ovi prostori i da se zbog toga on zalaže za formiranje ekonomske unije, bez granica, sa sličnim taksama, carinama, kako bi svi ljudi imali bolju budućnost, te dodao da ga ne zanima neka nova Jugoslavija.

"Time će biti više posla i više budućnosti za sve. Ako to ljudi ubrzo razumeju, imaćemo šansu, a ako ne, onda nikom ništa", dodao je Vučić.

Kada je riječ o "vašingtonskom dokumentu" zemalja kvinte, u kojem se navodno traži od Srbije da prizna Kosovo i njegovo članstvo u UN ili će biti sankcija, Vučić je rekao da neće biti sankcija i da on nije vidio ovaj dokument.

"Načuo sam šta neki nude kao svoje principe i načela, nešto mi je čak i poluzvanično saopšteno, ali to nije ništa posebno novo. Sve te zemlje kvinte su priznale nezavisnost Kosova i sada da vidimo šta je to, Srbi, što možemo da vam učinimo a da vi priznate nezavisnost Kosova u njegovim granicama", dodao je Vučić.

On je naveo da je pomalo zabrinut zbog svega toga, ali nije uspaničen da bi govorio da su bilo kakve teške posljedice u kratkom periodu moguće, te da se više plaši "puzajućih problema" za Srbiju kao što su nestanak stanovništva i odlazak van zemlje.

Vučić je, nakon obilaska objekta Onkologija Dva na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu, rekao da se ljekari i drugi eksperti slažu da je i osiromašeni uranijum jedan od razloga povećanja broja oboljelih od raka u Srbiji, posebno kod djece, te da će država ozbiljno da se bavi dokazivanjem toga.

"Videćemo da li ćemo to uspeti i da dokažemo, jer je puno vremena prošlo i mnogo toga je isprano i završilo ko zna gde, ali da ćemo sigurno kao država time ozbiljno da se bavimo", rekao je Vučić, te dodao da od Nove godine, zahvaljujući novim aparatima neće biti listi čekanja za zračenje.