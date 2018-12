Vučić: Srbija će sačuvati mir

BEOGRAD - Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, rekao je danas da je uvjeren da će Srbija, i pored iracionalnih poteza Prištine, uspjeti da sačuva mir, da rata neće biti, ali neće dozvoliti nikada više, nigdje, protjerivanje našeg naroda.

Vučić je, gostujući u jutarnjem progamu TV Pink, upitan da li prijeti rat zbog poteza Prištine, koja nakon taksi na srpsku robu najavljuje i formiranje vojske, rekao da ne voli da koristi reč "rat", niti misli da je to dobro.

"Meni se čini samo da ljudi u Prištini danas ne razumijeju razmere katastrofe koje mogu da izazovu. Molim da u nekom trenutku pokušaju da to shvate", rekao je predsjednik.

"Mi smo u situaciji da ne samo da igramo šah protiv nekog ko ima pomoć deset kibicera, kao što imaju oni od strane Nemačke, Velike Britanije, Francuske i mnogih drugih, već i da moramo da razmišljamo, ne samo šta će da smisle i kako, već i da li će neko da se podigne i tablom da lupi o glavu sebi i drugima", objasnio je on. Vučić je kazao da se nalazimo u vrlo teškoj situaciji u kojoj je nemoguće predvideti poteze.

"Svi potezi koji su do sada činili su bili iracionalni. U takvim uslovima kada imate takvog protivnika, ne želim da kažem neprijatelja, kada se ne saglašavamo ni oko jednog od ključnih drzazvno pravnih pitanja, onda to jeste problem. Nadam se da ćemo uspjeti da sačuvamo mir", dodao je on.

"Moj odgovor je da će Sbrija dati sve od sebe da sačuva mir, uveren sam da ćemo imati mir, da rata neće biti. Ali nećemo d ozvoliti pogrom našeg naroda, naših ljudi proterivanja ma gde žive", kazao je on.

Vučić je kazao da je to naša obaveza ispod koje ne možemo.

Rekao je da će Srbija svakodnevno u najtežim uslovima činiti sve da razgovaranmo i mirno rješavamo probelme uraditićemo.

Predsjednik je najavio telefonski razgovor sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom i istakao da pozdravlja njegovu poruku Prištini u vezi sa formiranjem vojske, rekavši da je ta poruka jasna i da se nada će je u Prištini razumijeti.

"Mnogi pokušavaju da ih urazume", rekao je Vučić za Pink.

Istakao je da je strašno važno da međuanrodna zajednica razumije ko žlei mir i stabilnost i koliko je važno da napravimo dogovor.

Predsjednika posebno, kaže, plaše očekivanja našeg naroda, koja, ukazao je, nisu u skladu sa situacijom a terenu.

On je podsjetio da Srba na severu KiM ima između 5 i 6 odsto, a južno od Ibra oko 2 odsto.

Onima u centralnoj Srbiji koji govore da to pitanje mora da se rešava na drugačiji način, Vučić kaže da smatra da oni dugoročno ne žele dobro Srbiji.

"Time što ćemo da govorimo šve je naše ili sve njihovo nećemo postići nikakav dogovor. Možemo da kažemo Kačanik je divno srpsko selo, ali tamo živi više pripadnika IS ili Al kaide po glavi stanovnika, nego bilo gde u svetu", rekao je i zapitao:

"Koliko vas je spremno da pošalje decu da se bore sa takvima, koliko vas", upitao je Vučić.

Lako je, ističe, "pucati" preko medija.

Naš posao je težak, kaže on, jer treba da vodimo odgovornu politiku, politiku mira, ali ne i da vodimo politiku "baš nas briga za narod" na KiM, već takvu politiku da znaju da brinemo za njih.

"Trianest dana nije bilo srpske štampe na sjeveru, neko je morao da je doturi. To je radio neko od nas, a ne neko bezveze, jer bi tražio novac ili nešto drugo. I hljeb i mlieko mora neko da doturi, to je borba na dnevnom nivou.To je dbevna borba za normalan život naših ljudi. Uradili su nemoguće stvari, toliko loše, neshvatljive za 21. veijk, doveli na su nas u ugao i nemoguću poziciju", rekao je Vučić.

Podsjetio je i na ono što se dešavalo u Parizu tokom proslave Dana primirja, te ukazao da je na sahrani Džordža Buša Hašim Tači sjedeo između Merkelove i poljskog predsjednika Andžeja Dude i da mu je to obezbijedio novac.

"Po kom to protokolu, objasnite mi. To je moglo ili uz novac, lobiste, a Srbi da potroše i jedan dolar vješali bi na Terazijama. Ja vam kažem da je sve to za novac završavano i u Parizu i u Vašingtonu",

Ili je to, dodao je, rezultat nečeg drugog, katastrofalnog, što je malo vjerovatno da je istina, da je neko toliko "ostrašćeni navijač" Prištine pa da Tačija stavi na takvo mjesto i kaže "to je naše mezimče".

"Ovde imamo kombinaciju - manji uticaj činjnice da im je Amerika sve, i mama i tata i da ih guraju na sve načine i ogroman novac koji njihovo iseljenici plaćanju, pre svega iz Njujorka i Švajcarske, severa Italije. Pdržava ih novac. Zamislite Tači, čuveni borac za ljudska prava da sedi pored Merkelove, najjača država pored nečeg što nije ni prineti državi".