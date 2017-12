Vučić: Srbija je svoja, to je najteži, ali pravi izbor

BEOGRAD - Srpska politika zamišljena je i pravljena kao nešto što treba da odoli "zubu vremena" i brojnim pritiscima, a naš izbor da živimo u slobodnoj zemlji i da, koliko je to moguće u doba globalizacije, nezavisno i suvereno donosimo odluke je najteži, ali pravi izbor za Srbiju, izjavio je predsjednik ove države Aleksandar Vučić.

Vučić je to rekao gostujući na TV Hepi odgovarajući na pitanje Boška Jakšića može li Srbija, u vrijeme promjena u svijetu da zadrži poziciju koju je definisala, a to je saradnja i sa Istokom i sa Zapadom i koliko je to racionalno i ima li Srbija strategiju za neke nove okolnosti.

Predsjednik je podvukao da bi bilo koji od druga dva izbora - priklanjanja nekoj od te dvije strane - bio lakši izbor, a da je neutralnost Srbije najteži, ali pravi izbor za zemlju.

Upitan da li misli da mu podjednako vjeruju i u Vašingtonu, Moskvi i Briselu, Vučić kaže da zna da mu "podjednako ne vjeruju na sve tri strane, jer nismo ničiji, nego svoji", ali ga to, dodaje, čini zadovoljnim, jer govori da je obavio dobar posao za Srbiju.

"Podjednako vide opredeljenost i čvrstinu da ostanemo i opstanemo na našim postulatima, ali ni jedne, ni druge, ni treće ne obmanjujem. Ne postoji apsolutno poverenje na obe strane, jer nismo ničiji, ali mislim da Srbiju svi poštuju - u Vašingtonu, Briselu u Moskvi", kaže predsjednik.

On je najavio da naredne godine planira da posjeti 15 afričkih zemalja u želji da "otvori" Afriku ponovo za naše ljude.

"Gledamo da gradimo racionalne odnose, štitimo interes Srbije, da budemo svoji na svome. Da li ćemo moći poziciju da zadržimo - ne znam, ali ovo je politika koju sam izložio i dobio poverenje građana. Do sada smo uspevali, ako ne uspemo, neko drugi će voditi Srbiju", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje Sonje Biserko vezano za interese zapadnih sila u odnosu na Srbiju, Vućić je odgovorio:

"Hodamo po tankoj žici i naš manevarski prostor za politiku neutralnosti je veoma sužen. Srbija se nalazi na svom evropskom putu i čuvaće svoje tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom".

"Mi jesmo mali, ali nismo sasvim nemoćni. Ne možemo da o svemu odlučujemo sami, ali se nećemo odreći našeg prijateljstva ni sa Rusijom ni sa Kinom. Mi jesmo strateški opredeljeni za EU, ali nećemo pristati na ono što ne možemo da prihvatimo. Daću sve od sebe da se pregovori s Prištinom okončaju u razumnom roku, ali ne po cenu narušavanja naših elementarnih nacionalnih interesa. Znam da me to može u politčkom smislu skupo koštati, ali neću odustati", rekao je srpski predsjednik.