Vučić: Srbija neće još uvoditi sankcije Rusiji

NJUJORK - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u Njujorku da Srbija još neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji iako na tome zapadni lideri i dalje insistiraju i, kako je rekao, ne propuštaju priliku da mu drže pridike zbog čega bi to Srbija morala da uradi.

Vučić je novinarima u Njujorku, gdje predstavlja Srbiju na Generalnoj skupštini UN, izjavio da mu predstoji sastanak na kojem će mu visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj i ostali zvaničnici EU držati pridike o potrebi da se Srbija pridruži zemljama koje su uvele sankcije Ruskoj Federaciji.

"Saslušaću ih i ponoviti da Srbiju vodim ja i da kao njen predsednik sa tim još nisam saglasan. Kada budem shvatio da više ne možemo, više nećemo /voditi takvu politiku/. Ali, već godinu i sedam meseci mi vodimo takvu politiku, koja je fer i odgovorna, jer znamo kako smo mi prolazili sa sankcijama. Što bismo mi onda u tim stvarima učestvovali", rekao je Vučić, prenosi Srna.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Vučić je ukazao da je predsjednik SAD DŽozef Bajden u svom današnjem govoru na Generalnoj skupštini UN istakao da je najvažniji princip teritorijalni integritet, da je na drugom mjestu suverenitet, a da su ljudska prava tek na trećem mjestu.

"Ja ću i njega i /ministra spoljnih poslova NJemačke/ Analenu Berbok, koja je to takođe isticala, podsetiti da SAD i Nemačka ne stoje uvek uz Povelju UN i da to, pre svega, nisu činile 1999. godine, kada je 19 najjačih država tuklo jednu slabašnu zemlju na Balkanu, ali i i dalje ne poštuju principe i dokumenta UN, uključujući i Rezoluciju 1244", naglasio je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zašto je EU promijenila svoj raniji stav da je za propast posljednje runde dijaloga u Briselu odgovoran premijer samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti i da se sada pominju "dvije strane", Vučić je rekao da nije došlo do poistovjećivanja odgovornosti Beograda i Prištine, iako je to tražilo devet zemalja.

"To su zemlje koje su priznale /samoproglašenu/ nezavisnost Kosova i one su tražile da EU uravnoteži stav. Reč je o državama koje nas smatraju krivim zato što uopšte postoji problem Kosova", rekao je Vučić.

Govoreći o dosadašnjem toku Generalne skupštine UN, Vučić je ukazao da je zanimljivo da je predsjednik Brazila Lula /da Silva/ nakon svog nastupa dobio veći apluz nego Bajden po završetku svog govora.

"To se do sada nije dešavalo. Ne govorim to zato što to nekome posebno znači osim da se vidi mala promena raspoloženja kod afričkih i azijskih zemalja, kojima se ne posvećuje dovoljno pažnje", rekao je Vučić.

On je istakao da je tokom boravka u NJujorku imao veoma važne sastanke sa brojnim liderima, počev od njemačkog kancelara Olafa Šolca, preko predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana, sa kojim razgovarao o regionalnim i svim drugim važnim pitanjima, do predsjednika Evropskog savjeta Šarla Mišela, navodeći da je sa njim imao dug i odgovoran razgovor.

Vučić je najavio da ga čekaju i drugi važni susreti poput sastanka sa liderima zemalja zapadnog Balkana i razgovor sa potpredsjednikom Kine Han Žengom.

"Za nas je to izuzetno važan razgovor, jer uskoro idemo u Kinu i očekujemo da potpišemo ugovor o slobodnoj trgovini. To drastično menja naše odnose, jer imamo mnogo ugovora o projektima sa njima da potpišemo", naglasio je Vučić.