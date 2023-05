Vučić: Srbija neće stajati skrštenih ruku

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravljen gromoglasnim ovacijama svih prisutnih na skupu "Srbija nade" i povicima "Aco Srbine" rekao je da Srbija neće stajati skrštenih ruku.

"Beskrajno vam hvala što ste u ovolikom broju došli ispred Skupštine, i što vas kiša nije oterala. Sada ću da vas zamolim dragi prijatelji da svi spustite zastave i transparente. Pre bilo kakve reči, a spremao sam se za večeras, danas kao i svih prethodnih dana, mora da bude ćutanje. Za svu decu stradali u školi Vladislav Ribnikar, za čuvara Dragana, za decu iz Dubone i Malog Orašja. Za svaki život koji je na silu oduzet. Zato vas molim da minutom ćutanja odamo poštu svim stradalima", rekao je Vučić.

U potpunoj tišini građani su odali poštu nastradalima.

"Neka im je večna slava, Bog da im dušu prosti. Danas moramo i da razgovaramo u tišini, i da pokušamo da čujemo i pitanja i odgovore. Svaku muku, nedoumicu, strah, sumnju. Dužni smo to deci koju smo izgubili, i svakom detetu koje treba da poraste. Od nas ovde zavisi gde i kako će rasti. Zato je najvažnije pitanje koje se čulo ono koje je postavila majka jedne ubijene devojčice: 'Čemu smo učili svoju decu, i čime ćemo ih učiti". Hoćemo ih učiti podelama, ili zajedništvu. Hoće li sutra govoriti da su jedni elita, a drugi sendvičari? Da li će naša deca sutra znati da kažu dobar dan, hvala, molim. Ili će misliti da nema šta da se priča. Hoće li na ulici da se vrebaju, ili će umeti da se osmehnu i normalno jave. To su pitanja za nas o kojima retko govorimo", kazao je on.

Vučić je istakao da ima nekoliko vijesti, i da su danas, kao da su namjerno čekali, da ljudi sa sjevera KiM dođu u Beograd, napadnute opštinske zgrade.

"I na sve to ćutali su predstavnici Kvinte, a sada to osuđuju, kada su Albanci završili. Nismo imali težu krizu. Čim se završi ovaj skup, imaćemo sednicu saveta za nacionalnu bezbednost, a plašim se mnogo toga lošeg ", rekao je Vučić.

On se zahvalio svima koji i dalje stoje na kiši samo zato što toliko vole svoju Srbiju.

Vučić je govorio i u uvođenju policije u škole.

"Ukinuli smo rijalitije, a političari kažu – 'pa nije se ništa dogodilo, da, zato što njih to ne interesuje, ni deca ni Srbija ni Kosovo i Metohija, ni bilo ko ni bilo šta drugo. Pozivam vas na dijalog i razgovor, ali prelaznih vlada neće biti! Vlast će se birati na izborima, narodnom voljom, a ne upadima u institucije ili na ulici. Zato lepo da pohvalite mere koje smo doneli jer to su mere za vaše porodice, i što smo ukinuli rijalitije, i da kažete o čeu još možemo da govorimo", rekao je Vučić.

"Pred nama najteži period"

Vučić je rekao da su prištinske vlasti, kao da su namjerno čekali da veliki broj muškaraca dođe večeras u Beograd, da napadnu da zauzmu zgrade opštine u Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, dok su zemlje Kvinte ćutale.

"Pred nama je najteži period oko Kosmeta, pritisli su nas uza zid. Čuvaćemo mir, boriću se za svaki sekund mira, ali prvi napad na Srbe na sjeveru, Srbija neće sjedeti skrštenih ruku, nećete protjerati Srbe" podvukao je Vučić.

Istakao je da će povodom novonastale situacije na Kosovu i Metohiji biti održana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Država preduzima mjere

Vučić je, govoreći o mjerama nakon masovnih ubistava u Beogradu i okolini Mladenovca, rekao da je u akciji razoružavanja prikupljeno više od 50.000 cijevi i minsko-ekspozivnih sredstava.

"Razmislite samo koliko smo života time sačuvali i spasli. To je važno, da država preduzima mjere, uveli smo policajce u škole. Јoš mnogo toga ćemo morati da uradimo kako bi se i nastavnici i djeca osećali sigurnije", poručio je Vučić.