Vučić: Srbija nikada neće biti "hotspot" za migrante

KOMARNO - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je poslije sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom i mađarskim premijerom Viktorom Orbanom da su rezultati koji se tiču migracione krize postignuti uz zajednički rad.

"Nije bilo jednostavno, ove godine je 80 odsto manje migranata nego prošle. Nastavićemo da radimo zajedno i rezultati će biti dobri. Trenutno je 477 migranata u prihvatnim centrima u Srbiji. Mi ćemo svoj posao u interesu Evrope i naših prijatelja u Mađarskoj i Slovačkoj, i u našem interesu, nastaviti da radimo", rekao je Vučić nakon sastanka u Novoj tvrđavi u Komarnu u Slovačkoj.

Istakao je da su razgovarali o mnogim drugim važnim pitanjima.

"Nas trojica imamo neko drugačije viđenje povodom onoga što se dešava na ratištu u Ukrajini, ali imamo hrabrosti da izgovorimo reč mir, a malo se govori koliko nam je mir važan. Preneo sam poruke Srbije, zahvalan sam na podršci evropskom putu našim slovačkim i mađarskim prijateljima", kazao je Vučić, prenio je Euronews.

Dodao je da je Srbija dobro napredovala i da to ne bi mogla bez prijateljske i bratske podrške onih koji su joj najbliži.

Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je na sastanku bilo riječi o tome da Srbija postane "hotspot" za migrante, odnosno ono što je Albanija za Italiju, Vučić je odgovorio odrično.

Istakao je da Srbija nikada neće pristati da bude "hotspot", prenosi B92.

"Ne bih pristao ni pod kojim uslovima da Srbija bude 'hotspot' za migrante, moji prijatelji me nisu ni pitali, nisu ni tražili, ne pada mi na pamet da o tome razgovaram. Oni su nama ponudili pomoć," kazao je Vučić.

Fico je izjavio da su koraci koje je preduzimala Srbija štitili Mađarsku, Slovačku i cijelu Evropsku uniju od ilegalne migracije, a izrazio je i punu podršku Srbiji da u što kraćem vremenu postane članica EU. On je zahvalio Vučiću na borbi protiv ilegalnih migracija.

"To su one antimjere koje su u velikoj mjeri omogućile EU da savlada migracione tokove, jer to što je Srbija preduzimala nije bilo u korist Srbije, već su to bili koraci koji su štitili Slovačku, Mađarsku i cijelu EU. Cijela EU bi trebalo da bude zahvalna tebi za entuzijazam i za onu energiju koju si posvetio ilegalnoj migraciji", rekao je on Vučiću.

Izrazio je punu podršku ambiciji Srbije da u što kraćem vremenu postane članica EU i naglasio da ne može da zamisli da bi trebalo da neko Srbiju pretekne na putu prema EU.

"Model provjere tražilaca azila koji koristi Mađarska je jedini koji funkcioniše protiv nelegalne migracije", izjavio je Orban.

On je rekao da se zahtjevi za dobijanje azila moraju provjeriti prije nego što se nekome dozvoli da uđe u EU.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.