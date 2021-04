Vučić: Srbija oborila rekord po broju vakcinisanih u jednom danu

Pedsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je Srbija danas oborila rekord u broju vakcinisanih u jednom danu.

Kako je naveo, danas je do sada bilo preko 75.000 vakcinisanih.

"Hvala onima koji su doneli odluku da zaštite sebe, svoje bližnje, ali i sve druge ljude sa kojima stupaju u kontakt", rekao je Vučić.

Kako je naveo, tolikim brojem vakcinisanih u jednom danu ne mogu da se pohvale ni najrazvijenije zemlje svijeta.

"Naš cilj je da do kraja maja imamo 2.800.000 vakcinisanih, a 2.200.000 revakcinisanih, a do kraja juna više od 3 miliona vakcinisanih i revakcinisanih", najavio je on.

Vučić je napomenuo da je za zdravlje ljudi najvažnija vakcinacija.

"A nama predstoji teška bitka i borba za vakcine", napomenuo je Vučić.