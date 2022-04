Vučić: Srbija plaća veliku cenu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da Srbija plaća veliku cijenu zbog svoje politike u vezi zsa sankcijama Rusiji i naglasio da će Srbija nastaviti da se pridržava principa kojih se drugi ne drže.

"Ponekad bi u politici, posebno u međunarodnoj, bilo dobro, a najbolje bi bilo da se to čini uvek, da se poštuju principi, moral i međunarodno pravo, onako kako se ponaša Srbija",poručio je on.

Vučić je na pitanje za stav Srbije prema ukrajinskoj krizi i cijenu koju plaća Srbija, odnosno pisanje pojedinih medija da Srbija priprema uvođenje sankcija Rusiji, rekao da ne želi da komentariše novinske napise.

"Ponekad čovek može da bude očajan kada gleda novine različitih strana, gde vidite potpunu neobjektivnost, navijačku ostrašćenost, na jednoj prema ruskoj strani, a na drugoj antirusku ostrašćenost. Kada čitate pitate se da li je moguće da ljudi koji žive u Sbriji imaju nešto što je važnije, a to su pozicija i interesi Srbije", naglasio je on.

Vučić je rekao da je ponosan na činjenicu što u Srbiji ne postoje antiukrajinska ni antiruska histerija, što ne dozvoljamo da neko uništi spomenik ukrajinskom pjesniku Tarasu Sevčenku u Novom Sadu, što su neki pokušali, ali ni djelo Dostojevskog, Tolstoja, Gogolja.

"To su stvari zbog kojih sam ponosan. Kod nas dolaze Ukrajinci i Rusi. Vrlo je čudno da je dobar deo onih koji dolaze iz Moskve orijentisan protiv Vladimira Putina, a dobar deo onih koji dolaze iz Ukrajine protiv njihovog rukovodstva. Za nas je to nevažno, već samo da budemo dobri domaćini i obezbedimo sve kako to nalažu međunarodni akti", dodao je on.

Vučić je primijetio i da u Srbiji, kako je rekao, postoji mnogo njih koji sve znaju bolje od državnog rukovodstva - i kada i da li će uvoditi sankcije.

Podsjetio je da su neki kandidati na prošlim izborima govorili da će sankcije protiv Rusije biti uvedene 4. aprila, odmah poslije izbora.

"Ne sećam se da je bilo ko uvodio sankcije. Lagali su po ko zna koji put. Ali nekoga baš briga što može da obmanjuje javnost svaki dan jer odgovornosti nema, a neko mora da ima odgovornost", poručio je on.

Vučić je ukazao da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nijednu restriktivnu mjeru protiv Rusije.

"Da li takav stav nama donosi probleme? Nema nikakve sumnje, i to mnogo prpoblema u različitim sferama od finansijskih investicija do mnogih drugih. Nema nikakve sumnje da veoma visoku cenu plaćamo", istakao je on.