Vučić: Srbija pregovara o nabavci leka protiv korone

DUBAI - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Dubaiju, nakon sastanka sa prestolonaslednikom, princom šeikom Muhamedom bin Zajednom Al Nahjanom, da vjeruje da smo blizu toga da dobijemo vrlo dobre lijekove za koronavirus.

Vučić je, u izjavi za TV Pink, kazao da je borba protiv korone bila jedna od tema razgovora koje je imao sa šeikom Muhamedom, i kazao da su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) naručili prve male količine ovih lijekova koji su veoma skupi.

"Radi se o inovativnim novim lekovima, koji mogu dobro da zaštite od korone. Mi razgovaramo i sa Fajzerom oko tableta koje su skupe. Život je najskuplji i najvažniji", podvukao je on.

Vučić je rekao da je užasno skupo liječenje oboljelih od korona koji dospiju na intenzivnu njegu.

"Užasno su visoki troškovi kada imate nekog mesec dana na intenzivnoj nezi, gde, kod nas, dan košta više od 1.000 evra", objasnio je on.

Vučić je rekao da je velika čast što je šeik Muhamed prvo posjetio paviljon Srbije na "Ekspo 2020".

"To je velika čast. Imamo lep paviljon, koji je prvi dan posetilo 5.200 ljudi, a juče 5.300. Srbija je na njemu predstavljena na novi način kroz digitalne tehnologije, a mladići koji su to učinili, uradili su to na fantastičan način. Šeik Muhamed je kroz VR naočare mogao da pogleda lepote Srbije", dodao je on.

Vučić je kazao da su mladi koji su uradili virtuelnu prezentaciju Srbije već prisutni u UAE gdje nastavljaju da šire svoje poslove.

Prenio je da je imao sastanak i ručak sa šejkom Muhamedom sa kojim uvijek ima mnogo tema o kojima razgovara- od globalnih političkih.

"Mi smo po broju stanovnika slične zemlje, a i obe se nalazimo u teškom regionu. Od njega mogu mnogo toga da naučim. Njima su SAD prvi saveznik, a drže dobre odnose sa Kinom i Rusijom", objasnio je on.

Prenio je da je razgovarao i o Beogradu na vodi, načinu kako dodatno da taj projekat prezentujemo, i marketinški još bolje približimo prije svega strancima, zbog imidža grada.

Bilo je, dodaje, riječi i o saradnji od poljoprivrede do vojnotehničke.

Ukazao je da su važni lični odnosi, posebno kada je riječ o političarima koji predvode suverene zemlje, što je ovdje slučaj.

Najavio je da za koji dan putuje u Sloveniju na Samit EU i Zapadnog Balkana, gdje će biti njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emanuel Makron.

"Ne uvek laki sastanci su pred nama. Oni neće pozvati Milorada Dodika na sastanak već nekog drugog člana Predsedništva", dodao je on.