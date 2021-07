Vučić: Srbija prihvatila sve, Albanci nisu hteli ništa

BRISEL - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srbija tokom današnjeg sastanka u Briselu prihvatila tri prijedloga EU bez ikakvih amandmana, što Albanci nisu htjeli.

Kako je ocijenio nakon današnjeg razgovora sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, posljednji put kada je bio u Briselu mislio je da ne može da se ima lošiji sastanak, ali danas se uvjerio da može.

"Mi smo dobili predloge EU koji su usaglašavani sa našim glavnim pregovaračima. Srbija se u potpunosti usaglasila sa onim što je EU predložila, sa sve tri tačke bez ijedne zamerke, čak smo prihvatili i neke želje Albanaca, ali Albanci nisu hteli", kazao je Vučić novinarima nakon završenog sastanka.

Kako je naveo, prijedlozi EU su da se intenziviraju napore na identifikovanju ostataka nestalih, zatim da se obje strane suzdržavaju od akcija koje bi mogle da destabilazuju situaciju na terenu i treće da se redovno sastaju glavni pregovarači jednom mjesečno.

"Posebno interesantsno je da nisu hteli da prihvate drugu tačku, uslovljavali su sve vreme novim političkim kriterijumima. Suština je da je Srbija kriva za tri genocida, prvi koji se desio 1878. godine kada je Srbija stekla nezavisnost na Berlinskom kongresu", kazao je Vučić dodajući da je Kurti objašnjavao i kako albanska prezimena vuku korijene iz toponima mjesta u Srbiji.

Prema riječima Vučića, Kurti je nakon toga pričao o genocidu koji je Srbija počinila za vrijeme Balkanskih ratova ili Prvog svjetskog rata i trećem 1999. godine.

"Tražili su samo da Srbija odgovara za svoju prošlost, tražili su da se u dijalog uključi Nataša Kandić i pozivali su se sve vreme na nju i neke izjave Nenada Čanka", kazao je predsednik.

Dodao je da su opet pokrenuli priču o Veljku Odaloviću.

"Mi smo hteli da razgovaramo o nestalima, da razgovaramo o tome da se urade DNK analize da se zadovolje porodice. Nisu hteli da prihvate", kazao je.

Vučić je rekao da je razgovor vrlo neprijatan u svakom smislu, ali da je jasno i da ne želi da prihvati ocjenu onih koji bi rekli da je krivica pobjednaka, jer krivice Beograda nema.

