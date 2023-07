Vučić: Srbija spremna da brani svoj narod ako bude napadnut na KiM

BEOGRAD - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija biti spremna da brani svoj narod ukoliko bude napadnut na KiM.

"Koliko god je moguće, ali da bežimo od toga, i da se bavimo i ekonomijom, fabrikama, putevima i prugama. Što se našeg naroda na KiM tiče, ne znam da li mi je teže da razgovaram sa predstavnicima našeg naroda na severu KiM ili sa ljudima iz Beograda ili sa mojim saradnicima koji dobro razumeju šta se zbiva, ili sa onima iz Brisela, koji odlično znaju da mi znamo da nas varaju", rekao je Vučić u intervjuu za Pink.

Dodao je da oni iz Brisela znaju da mi znamo šta su njihovi interesi.

"Ali, znaju takođe, da mi moramo da vagamo", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je Zapad spreman da se odrekne Aljbina Kurtija, Vučić je rekao da je to manje važno, već da je mnogo značajnije to što niko sa Zapada nije reagovao na ono što je rekao bošnjački član predsjedništva BiH Denis Bećirović.

"Tu ima nekoliko pitanja, ali glavna teza nije ta u kojoj on nas optužuje lažno za želju da se stvori velika Srbija. Ali, zabrinulo me postavljanje pitanja - način na koji je postavljeno, što je mene zapanjilo, da niko nije reagovao i da svi ćute. A to je može li, kako oni kažu, genocid da se ponovi. Da prevedem, to znači tvrdnju da mi imamo što u Srbiji, što u susedstvu, ljude koji su zločinci po prirodi, koji imaju nameru da teške zločine ponove ili kako oni kažu genocid. Kažu da su to zaključili po tome što postoji opasnost, a refleksija toga je - spremaj se narode i mrzi one koji žive zajedno sa nama, to je poruka bošnjačkom narodu, mrzite Srbe, jer se spremaju da nam ponovo naude i moramo ponovo da budemo spremni da ih dočekamo, i na to niko nije reagovao", naveo je Vučić.

Vučić je poručio Bošnjacima u Srbiji i svuda gdje god da žive, da Srbi hoće ne samo prijateljstvo sa njima, već i mnogo više sa njima, jer "živimo sa njima, a ne pored njih".

"Hoćemo da vam pokažemo da želimo da prevaziđemo i loše stvari u prošlosti, ali nemojte da nam objašnjavate da je Handžar divizija nanosila štetu samo Jevrejima, već pre svega Srbima. Pa ako od nas tražite izvinjenje, onda kažite - izvinjenje što su u okviru NDH pripadnici Handžar divizije činili. Nastavićemo da ulažemo i u Tutin, Sjenicu i Novi Pazar", poručio je Vučić.