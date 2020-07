Vučić: Srbiju neće više svrstavati među svetske negativce

VAŠINGTON - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je eksluzivan intervju za vašingtonski portal "Pavlovic Today" i istakao da više neće dozvoliti da Srbiju svrstavaju među svjetske negativce.

Vučić se najprije osvrnuo na nedavne građanske proteste u Srbiji.

"Otkako sam postao premijer Srbije 2014. godine posle svakih izbora imamo proteste. To je verovatno zato što ljudi na društvenim mrežama, skriveni od realnih političkih tokova, u svojim hermetičnim društvenim krugovima koji ne mare za druge, govore stvari koje bi oni sami želeli da čuju. Ti društveni krugovi, koji su u manjini u Srbiji, osluškuju samo eho svojih političkih stavova i nikada nisu u stanju da sagledaju šta je volja većine. Oni su ubeđeni da su oni većina zato što su okruženi samo svojim istomišljenicima", konstatovao je predsjednik Srbije.

Vučić ukazuje da je u pitanju manjina sa političkim ciljevima i nadama koje nisu ostvarene na izborima, pa su, kako kaže, "frustrirani, iskompleksirani i spremni na određeni tip agresije".

"Kao politički lider moram da se pobrinem da se na takve proteste odgovori mirno i strpljivo kako bi se izbegli incidenti i zemlja sačuvala od nasilja i straha. Ovi poslednji protesti naneli su štetu Srbiji. Umesto da se govori kako smo prvi u regionu postigli stopu rasta od 5 odsto, što je veliki uspeh, mi imamo naslovne strane sa udarnim vestima o demonstracijama na ulicama srpskih gradova", kaže Vučić.

Odgovarajući na pitanje kako on lično doživljava burnu političku realnost u kojoj se nalaze i Srbija i svijet, Vučić kaže da nije lako održati mir i pokazati srtpljenje u svakoj prilici, ali da je to njegova dužnost kao čovjeka na čelu države.

"Ja sam politički veteran, dovoljno iskusan da znam da mogu sve da podnesem. Ipak, ono što me svaki put iznenadi, čak i kada pomislim da sam prošao kroz sve, jeste kako neki ljudi kojima sam toliko mnogo pomogao postanu nelojalni".

Ipak, kako prenosi američki portal, za predsjednika Vučića izbori su najbolji pokazatelj da u Srbiji uživa veliku podršku jer je njegova stranka na tek završenim parlamentarnim izborima osvojila 190 od 250 poslaničkih mjesta u Skupštini Srbije.

Predsjednik Srbije ukazuje da ni u momentima pobjede nema opuštanja i da se ne smije podleći emocijama već se započeti posao mora nastaviti profesionalno, u najboljem interesu države.

"Fokus je na politici i ekonomiji, mora se ljudima pokazati da nastavljate da se borite za zemlju i da je to jedini način da se izađe iz krize. Sve drugo bi nas odvelo u dublje probleme. Danas nam je najveći problem korona virus, ali i na tom polju situacija se poboljšava. Kada pobedimo virus, uveren sam da ćemo obnoviti i uspeti da sačuvamo pozitivne ekonomske trendove. Ne kažem da je ta borba laka, ali uveren sam smo u stanju da kroz Scile i Haribde korona virusa bolje kormilarimo od drugih evropskih zemalja", ocijenio je predsjednik Vučić.

"Poslednji izbori pokazuju da narod Srbije ima poverenje u to što radim. Velika je odgovornost odneti tako ubedljivu pobedu na izborima. Ne samo na ovim, već na svim izborima u poslednjih 8 godina. To se ne postiže ukoliko ne poznajete svoj narod, ukoliko nemate dobru procenu situacije u kojoj se zemlja nalazi i političkog momentuma. To je primarno. Druga najvažnija stvar je da umete da procenite kada i koliko brzo morate da odreagujete na izazov. Ali iznad svega morate imati program zasnovan na idejama, morate imati viziju. Pogrešno je ako svoju politiku zasnivate na pravilu da svakoga dana morate da kažete nešto loše o nekome. To nije politika", kaže Vučić.

On je istakao da političar mora da ima jasnu predstavu o tome kako da obezbijedi novac za najveće infrastrukturne projekte, da mora da zna kako da se sačuvaju i mir i nacionalni interesi, a država dugoročno zaštiti bez da se da dospe u inferiornu poziciju u međunarodnoj političkoj areni.

"Srbiju više neće svrstavati među svetske negativce", zaključio je predsjednik Vučić.

Urednica portala zamolila je predsjednika Srbije da se osvrne na svoju političku karijeru, da sumira svoj politički put i evoluciju svojih političkih ideja u kontekstu vizije budućnosti koju vidi za Srbiju.

"Bio sam mlad i motivisan kada sam ušao u politiku, željan da promenim svet oko mene iako nisam sasvim shvatao šta se sve događa u svetu oko mene. Danas imam veliko političko iskustvo. Sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom sastao sam se 17 puta, sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel 11 puta, sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom 10 puta, a sa kineskim predsednikom Si Ðipingom 7 puta. Onda možete da zamislite koliko je bogato to iskustvo koje sam stekao, koliko sam naučio i stekao sposobnost da svet sagledam drugačije, iz zrelije perspektive. I da, promenio sam se. Ali ljudi se menjaju, naročito oni koji su dovoljno pametni da izvuku pouke iz svojih grešaka", naveo je Vučić.

Nada se, kako kaže, da će dokle god se bude bavio ovim poslom imati dovoljno energije iako nije uvijek lako.

"Ostaju ožiljci koji jednoga dana dođu na naplatu. Međutim to me neće pokolebati da se svojim poslom bavim i nadalje onako kako sam navikao - odlučno, sa puno energije, ambiciozno i sa željom. Bez toga, ništa se ne može učiniti", kazao je Vučić.

Dodao je u vrijeme poslije politike planira da ostvari svoju mladalačku želju i postane košarkaški trener za mlade talente.

"Od svoje 16. godine priželjujem da podučavam mlade košarkaše, da razvijam talentovane igrače, savetujem ih i posvetim se nečem drugom", poručio je predsjednik Srbije.