Vučić: Srbiju pokoriti neće

VRANJE, - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je Srbija napadnuta sa svih strana, sa Kosova i iz regiona, ali da neće biti pokorena i da će čuvati mir.

"Poslednjih dana i nedelja nasrnuli su na naš narod na Kosovu i Metohiji i Srbiju u celini, uvode takse jednu za drugom, rade ono što civilizovan svet ne radi. Napadaju nas sa svih strana i iz regiona", rekao je Vučić novinarima u Vranju.

On je rekao da "veliki ćute" na sve to, te poručio svima koji misle da je Srbija neozbiljna, neodgovorna i slaba kao ranije i da će je "baciti na koljena", da se to neće desiti.

"Čuvaćemo mir, ali Srbiju na kolena baciti neće, Srbiju pokoriti neće", rekao je Vučić.