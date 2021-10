Vučić Srbima sa KiM: Uz vas smo, budite trezveni

RAŠKA - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas Srbima sa Kosova i Metohije, nakon incidenata na sjeveru KiM, da će država šta god da se desi, biti uz svoj narod na KiM i da će podržati njihovu odluku, ali ih i zamolio da razmisle koliko je cijena koju ćemo svi morati da platimo.

"Formulišite to kako hoćete, mi smo uz vas. Priština neće da ispuni sporazum, a ovde će za nas Briselski sporazum da bude spas. Nemojte da reagujete na nenasilje, ali ako krenu u nasije, vi zaštite narod, a mi ćemo biti uz vas. Samo imajte u vidu, kolika je cena koju ćemo svi morati da platimo i zašto je moja molba da to pokušamo da izbegnemo", poručio je Vučić na sastanku sa Srbina sa KiM u Raški.

Ali, ako Priština nastavi ovako, nećemo imati izbora, dodao je Vučić.

"Moja poruka njima je da ćemo čuvati mir, poštovaćemo sporauzme. Molim NATO da obavlja svoj posao, molim ih. Molim Albance da ne pokušavaju nasiljem da uvode Srbe u red, a ako budu pokušali, misleći da su uz podršku stranih sila dovoljno snažni da to urade, i uprkos tome što će ceo svet tražiti moju glavu, odgovor moj će biti jasan - u toj borbi za zaštitu života naše dece na KiM, njihov opstanak, ne samo da ćemo da ih zaštitimo, već danas prvi put sa sigurnošću mogu da kažem da ćemo da pobedimo u toj borbi", rekao rekao je Vučić.

On je Srbima rekao da razumije njihov gnev, jer su dočekali da “napadnu Plazma keks i limenke koka-kole i fante”, dugim cijevima.

Dodao je da je dobro razumio situaciju, da vidi kakvo je raspoloženje među građanima, i da je svestan da ga, šta god da ih zamoli, neće poslušali, ali da je došao da razgovara sa njima.

Vučić je rekao da se plaši da u Prištini imamo nekog potpuno iracionalnog, a da u međunarodnoj zajednici ima zlonamernih koji iskreno žele sukobe na ovom prostoru, jer ne žele da im se Srbija brže približava i razvija.

"Zato hoće da nas uvuku u sukobe", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je rekao da bi volio da sačuvamo mir, jer je to od presudnog značaja.

"Ali, mi nemamo izbora. Ja sam 20 puta razmislio pre nego što sam prvi put 4. avgusta 2016.ili 2017.godine rekao, imajući u vidu situaciju na KiM i u region, da Srbija neće dozvoliti Oluje, Bljesak, pogrome. Nisam rekao jedan metak, rekao sam da nećemo dozvoliti pogrom I ubijanje i zato sam i došao ovde", rekao je Vučić.

On je rekao Srbima da ne može da ih poziva da ulaze u sukobe sa bilo kim, da je razumio njihovu odluku, iako bi voleo da su još malo razmisli i donosili je racionalnije.

"Vidim da je to vaš dogovor, uz vaše emocije. Samo ne mislim da je to u ovom trenutku najpametniji izbor. Šta god da se desi i kako god da se desi, Srbija će biti uz vas. Ovo nije pro forme, oni koji me poznaju, odlično znaju šta to znači”, poručio je Vučić na kraju sastanka.

Vučić je na kraju sastanka rekao da ide u Kraljevo gdje će obići pripadnike Žandarmerije.

