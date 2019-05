Vučić: Srušite me, ali neću priznati Kosovo

BEOGRAD - Dok sam predsjednik neću priznati nezavisnost Kosova, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stranim partnerima.

"Možete samo da me ubijete, ali to se neće desiti. Evo, kažem svima i Englezima i Nemcima - neću. Srušite me, ali neću. Za petnaest godina može da bude neko drugi predsednik, ali Vučić neće priznati Kosovo", poručio je predsjednik Vučić.

On je rekao da su pokušali da vrate nešto od onoga što je odavno izgubljeno, a onda su vidjeli snagu velikih sila.

Kosovo je, podsjetio je, proglasilo nezavisnost 2008. godine, a Srbija je, kaže, uspjela da neke stvari vrati iz ćorsokaka i da proba da vrati nešto što je oduvijek bilo izgubljeno.

U tim nastojanjima suočili su se , kaže, sa snagom velikih sila, ali i pritnivicima unutar zemlje, i sa činjenicom da se na različite načine razarala sama mogućnost da Srbija, ne Srbi, imaju nešto od toga.

"Videli smo potom snagu velikih sila. Jednog dana ću imati dovoljno vremena da napišem knjigu i pokažem novim generacijama kako funkcionišu pritisci spoljnih sila, kako ide angažovanje njihovih političkih i medijskih poslušnika na teritoriji Srbije, Evrope i svetu, i kako se razara svaka mogućnost da Srbija nešto ima na Kosovu i Metohiji", objasnio je on.

On je rekao da je njegova kompromisna ideja odbačena, a na pitanje šta je tačno mislio pod razgraničenjem, rekao je - da se uspostavi pravedna i pravičnna granica između Srba i Albanaca.

Vučić je rekao da se Beograd borio novom politikom i energijom, većom snagom naše zemlje u cjelini da proba da vrati ono što je odavno uveliko izgubljeno, ali je potom viđena snaga velikih sila.

Ne želi, istakao je, da obmanjuje srpski narod tako što će loše da govori o Haradinaju i Tačiju i stiče popularnost time, a da zamagljuje istinu.

"Nalazimo se u užasno teškoj situaciji i ne treba niko da se pravi lud u ovoj zemlji i oko nas, jer svi odlično znaju šta se dešava, ali svima odgovara da izmisle novog krivca", primjetio je.

Kaže da mu je dosta priča poput "mi smo protiv razgraničenja, ali želimo da dođe do pomirenja".

"Kao da slušam neke naše opozicione lidere, bivše vlasti, kao da kada ste na izboru mis sveta, gde svi kažu da su za mir u svetu. Prazne priče slušam i gledam već mesecima, a kada ih pozovete da govore o rešenju za KiM, ponude nema. Jedini razgovor se svodi na to da sam izdajnik, da sam đubre koji će da potpiše kapitukaciju u Berlinu", istakao je Vučić.

Upitan kakvo je rješenje tačnu nudio, ko ga je odbio i kakve će posledice biti, on je ponovio da niko nije htio da ga čuje.

"Odbijeno je tako što niko nije hteo da čuje. Kako mislite da ponudim celom narodu ono što niko nije hteo da čuje? Odbijena je ideja o granicama između Srba i Albanaca. Čini mi se da se svi prave ljudi. Kakva izmena granica? Ja kažem da mi nemamo jasnu granicu, imamo jedno što piše u Ustavu, a na terenu je nešto sasvim drugačije. Smarrao sam da je važno da se nađe kompromisno rešenje, ne zanoseći se praznim junačkim pričama", objasnio je.

"Zašto govorim na ovako oštar način?", zapitao je i odgovorio:

"Hoću da probudim ljude. Pokušao sam nešto što je teško, ali je najbolje za nas. Nisam uspeo, jer su svi rekli da ne valja rešenje, a nisu ga ni čuli. Bio sam izložen najbrutalnijoj kampanji, a niko nije ni čuo".

Na pitanje da li to znači da je Srbija izgubila Kosovo, Vučić je rekao da se šest godina bori kao lav i da ne da nikome da podigne glas za Srbiju, a da je ne dovede u situaciju da bude bombardovana.