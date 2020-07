Vučić: Stalo mi je do dobrih odnosa sa BiH, ali Srbiji niko ne treba da drži pridike

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je veoma stalo do dobrih odnosa sa BiH, ali da to ne znači da Srbiji neko treba da drži pridike i da ona nema pravo da procesuira one koji su ubijali Srbe, da bi zadovoljavala interese BiH.

"Za nas, svako ko je počinio ratni zločin mora da odgovara bilo da je Srbin, bilo da je Bošnjak", naglasio je Vučić.

Komentarišući reagovanja iz Sarajeva na presudu Višeg suda u Beogradu kojom je Husein Mujanović optužen na 10 godina zatvora za zločine nad Srbima u Hrasnici 1992. godine, on je naveo da je u ovom slučaju riječ o Bošnjaku koji je odgovoran za ubistva ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti.

"Sud, koji je nezavisan, donio je takvu odluku i ja nemam šta tome da dodam", istakao je Vučić.

On je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da Srbija želi najbliže odnose sa Bošnjacima, te da će on dati sve od sebe i uložiti sve da takvi odnosi budu u budućnosti.

Vučić je naveo da u regionu postoji potreba da Srbiji svi "lupaju šamare" i misle da mogu "da udaraju kao po džaku".

"A to su ih neki navikli. Navikli su ih oni koji su se plašili više jednog teksta u hrvatskim medijima i zato su trčali da se izvinjavaju, a da i dan danas ne znaju za šta su se izvinjavali - da li za `Oluju`, `Bljesak`, Jasenovac, Jadovno, Prebilovce... Ja da se izvinjavam zbog toga, stvarno ne mogu i neću", poručio je Vučić.

On je ponovio da želi dobre odnose sa Bošnjacima i da će uložiti sve što može da ih napravi boljim.

"Posebno što Srebrenica nije nešto čime smemo i možemo da se ponosimo. Ali isto tako postoje stvari kojima ni svi drugi ne mogu da se ponose. I zato nemojte da nam držite pridike, nego svi zločinci neka odgovaraju bez obzira kojoj veri i naciji pripadaju, a da naši narodi žive u najboljim mogućim, bratskim, prijateljskim i komšijskim vezama i odnosima", rekao je Vučić.

Viši sud u Beogradu juče je prvostepeno osudio Huseina Mujanovića na 10 godina zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima počinjen 1992. godine u logoru Hrasnica kod Sarajeva.

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković danas je uputila protestnu notu Srbiji zbog ove presude.

Nakon toga, predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović pozvao je na razgovor ambasadora Srbije u BiH Aleksandra Đorđevića, a Turkovićeva ambasadora BiH u Beogradu Aidu Smajić na konsultacije u Sarajevo.