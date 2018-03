Vučić: Stavili smo do znanja da nije vreme da se igraju sa Srbijom

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS o sastanku sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogerini i o situaciji na Kosmetu.

Prethodno je objavljeno i saopštenje poslije sastanka, u kom je visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku istakla da “ono od juče ne smije da se ponovi“.

“Izneo sam naše viđenje, pokazao sam dokumente koji govore o tome da Marko Đurić nije prekršio proceduru... Ne obazirem se na ono što se piše u domaćim, zapravo stranim medijima, da je neko hteo nešto da uradi ili je žrtvovao Đurića, to su gluposti. Ja sam poređao činjenice i pokazao im ih. Videćemo kako ćemo u budućnosti da rešavamo stvari, kad imate sukobe, morate da težite da ih rešavate razgovorom. Kako će to da izgleda, videćemo“, rekao je Vučić.

On je dodao da se srpski narod “danas oseća neuporedivo bezbednije nego juče“, a potom je dodao i da je razgovarao sa američkim zvaničnikom Vesom Mičelom, te da je zajednički stav da je “mir od suštinskog značaja“.

“Što se tiče razgovora sa Mogerinijevom, pominjale su se obe strane u prvoj reakciji. Sada ih u saopštenju nema jer je najgore licemerje govoriti o nesrazmernoj upotrebi sile. To je bilo protivpravna upotreba sile... Slušam od naših političkih protivnika i čitam u medijima razne gluposti... Mi smo govorili samo o činjenicama i za mene je bila potpuno jasna namera. Mogu da govorim o tome kako je ceo sever srpske pokrajine bio okružen kosovskim snagama, napravili su kompletan prsten sa ciljem da pokažu kako žele da to izgleda. Čudom nije bilo poginulih i teško stradalih. Nismo im dali da zauzmu sever Kosova, to smo uradili vodeći oštru, pametnu i mudru politiku i jasno smo stavili do znanja da ni sa Srbima ni sa Srbijom ne mogu da se igraju. Nisam fasciniran njihovom snagom, niti njihovom moći, a ni pameti, tako da mi je olakšana situacija...“, rekao je Vučić.

Upitan da prokomentariše navode u medijima da je namjeravao da “podigne Vojsku“, rekao je da “neće da spekuliše o tome, ali je po Ustavu on nadležan za komandovanje i njegov posao je da štiti naš narod i građane naše zemlje“.

“Kosmet je deo teritorije Srbije po Ustavu, imamo posebna pravila, ali i drugi moraju da ih poštuju, a to je da nema dugih cevi i oružane sile na severu Kosova. Nisam doneo takvu odluku, kada je budem donosio, a nadam se da neću nikad i sve ću da dam od sebe da je nikad ne donesem, podrazumeva se da je jedna od mogućnosti, kad su zemlja i narod ugroženi. Rekao sam da moje reči nisu šala, da držim do svojih reči kada su ozbiljne i odgovorne. Čini mi se da su neki dobro razumeli da nije vreme da se igraju sa Srbijom, da Srbija nije slaba koliko bi želeli da jeste“, istakao je Vučić.

Što se tiče odluke Srpske liste da napusti vladajuću koaliciju u samoproglašenoj državi, Vučić je rekao da će oni biti u opoziciji i da će biti “narodni tribuni koji će dobijati podršku od Srbije“, ali je i primijetio da “Srbi nikada neće da se udruže niti da žale Đurića na Kosovu ili Vučića u Srebrenici“.

(b92)