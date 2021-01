Vučić: Stiže 50.000 ruskih vakcina

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandr Vučić izjavio je večeras da očekuje da će u Srbiju u narednih šest dana stići 50.000 doza ruske vakcine protiv virusa korona.

Vučić je precizirao da govori o onoj količini vakcina koja će stići, a ne o onome što je potpisano.

"Stići se 25.000 plus 25.000 doza, odnosno to je 50.000 doza u narednih šest dana", rekao je on za RTS.

Vučić je istakao da se pregovara i sa ostalim proizvođačima o nabavci vakcina, ponovši da sada u svijetu vlada "rat za vakcinama".

"Ovo je rat za živote ljudi, ali i za budućnost ekonomije svake zemlje", rekao je on.

Vučić je dodao da će Srbija dobiti i dodatne količine kineske vakcine, te da se pregvora i sa poivoćačem vakcina "Astra Zeneka".

On je rekao da bi nove količine kineske vakcine trebalo da stignu prije maja, ali nije isključio mogućnost da budu u Srbiji već u februaru.

Vučić je ponovio i da Srbija nije dobila ništa iz EU programa "Kovaks" iako je sve platila u vezi sa vakcinama.

On je rekao i da je po broju vakcinisanih Srbija ubjedljivo prva u regionu, dodavši da Crna Gora i BiH nemaju nijednu vakcinu, a da je Albanija obezbijedila 985 doza.

Vučić je rekao da oni koji su se vakcinali ne treba da brinu da li će moći da prime drugu dozu, jer su vakcine sačuvane.

"Ako i dođe do zastoja u nabavci, od dan dva ili pet...taj dan će doći. Građani treba da znaju da će rukovodstvo države uraditi sve da obezbedi vakcine", poručio je on.