Vučić: Stoltenberg dao jasan odgovor o KFOR-u

BRISEL - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je zadovoljan razgovorima koje je imao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, koji je dao jasan odgovor o očuvanju mira i stabilnosti.

"Imali smo određenih pitanja o određenim nagađanjima i dobili smo jasan odgovor generalnog sekretara. On je istakao važnost KFOR-a. Mislim da će to dovesti smirenje u srcima ljudi, ne samo na Kosovu i Metohiji, većc u celom regionu", rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Vučić je prenio da je sa Stoltenbergom razgovarao o mnogim pitanjima od značaja za region, a i o svim pitanjima u vezi s Kosovom i odnosu Beograda i Prištine, donjem vazdušnom prostoru i procesu dijaloga.

Vučić je rekao da je ukazao na to da je Srbija posvećena sto posto procesu dijaloga i da će dati sve od sebe da dođe do kompromisa u dijalogu pod okriljem EU.

On je izrazio očekivanje da će za to imati to dovoljno snage da proces bude završen pozitivno, i da očuvaju mir i stabilnost, a da se izbjegnu nasilje i incidenti.

On je izrazio veliku zahvalnost Stoltenbergu jer je uvijek spreman na razgovor o svemu što je važno za Srbiju i kad god imaju probleme otvoren je za razgovore o teškim pitanjima iz regiona kako bi se situacija smirila.