Vučić: Susret s Makronom od izuzetnog značaja

PARIZ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenjuje da će njegov današnji sastanak sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makoronom biti od velike važnosti za Srbiju, budući da je predsjednik Francuske jedan od dvije najvažnije figure u Evropi i svijetu.

"Predsednik Makron uživa ogroman lični ugled na svim meridijanima", rekao je Vučić u izjavi novinarima pred susret sa šefom francuske države, i istakao da očekuje da na današnjem bilateralnom sastanku "budu stvoreni uslovi da Makron, kako je i sam u pismu naveo, poseti Srbiju".

"To bi bila prva posjeta poslije 2000. godine" jednog francuskog predsjednika, podsjetio je Vučić.

"Trebalo nam je celo ‘punoletstvo’ da nam dođe novi predsednik. Podsetiću vas, tada je Širak došao, neposredno posle 5. oktobra, što je bilo 'super, Srbi, promenili ste vlast, došao sam' i to je bilo poštovanje, u tom trenutku, prema novim vlastima u Srbiji. Ako bi došlo do te posete nakon 18 godina, to bi bilo veoma važno za našu zemlju, za unapređenje odnosa i stavilo bi Srbiju u značajniju sferu interesovanja Francuske republike", rekao je Vučić.

On je ukazao na značaj podrške Francuske Srbiji na njenom putu ka EU, ali i sve boljih ekonomskih odnosa.

Francuska bi, dodao je Vučić, mogla da ima uticaj i u očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

"Stabilnost i mir bi bilo mnogo lakše očuvati ukoliko bismo imali podršku danas snažne, ugledne Francuske koja ima sve veći uticaj u Evropi i svetu. Predsednik Makron uživa ogroman lični ugled na svim meridijanima i zato očekujem da danas, a dogovoreno je da imamo takvu vrstu kratkog sastanka, da ćemo stvoriti uslove da Makron, kako je sam u pismu rekao, poseti Srbiju", rekao je Vučić.