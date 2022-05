Vučić: Susret s Plenkovićem bio vrlo kratak, nećemo podilaziti

DAVOS - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem, a taj susret ocijenio kao "vrlo kratak".

Vučić je novinarima u Davosu tako odgovorio na pitanje o tome kako je protekao susret s Plenkovićem nakon brojnih napada na njega i Srbiju koji stižu iz Hrvatske.

Ocijenio je da je hrvatsko ponašanje primjer kako mnogi u EU misle da zbog EU puta mogu da Srbiji određuju šta smije ili ne da kaže.

"Hrvati misle da imaju pravo da određuju šta ćete da kažete i da radite. Nekadašnje rukovstvo Srbije je puzilo pred njima, a čim neko nije takav i kaže da poštuje njihove žrtve, ali i traži pravdu za pobijenu srpsku djecu u Hrvatskoj, odmah postaje najcrnji neprijatelj", rekao je on.

Naglasio je da neće da podilazi hrvatskoj politici.

"Isto kako će da zabrane Švedskoj i Finskoj ulazak u NATO, e isto tako će da zabrane nama pristup EU", rekao je on komentarišući prijetnje iz Hrvatske da će Srbiji biti blokiran evropski put zbog optužnice koja je srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv četvorice hrvatskih pilota zbog bombardovanja izbjegličke kolone u "Oluji".

Dodao je da ako je cijena ulaska da se pomirimo s ubicama djece, onda to Srbija neće prihvatiti.

Naglasio je da su najteži zločini nad Srbima počinjeni na teritoriji gdje je najviše Srba ubijeno jednoj lokaciji "više nego u svim ratovima zajedno".

Ocijenio je da hrvatska politika ne govori o realnosti i insistira na predstavljanju sebe kao žrtve, dok za sebe kaže da je u stanju da govori žrtvama koje su Srbi napravili drugima, što u Hrvatskoj nije slučaj.

Rekao je i da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zahtijeva da se zabrani jasenovački mit.

"To nije mit. To je tragedija Srba, Roma i Jevreja. Da zaboravimo stradalno mesto da bi lepo pisali o meni? Samo neka lepo nastave. Nemam problema s tim: oni svoje mi svoje", poručio je on.

Kao primjer dobrog susreta u Davosu uprkos teškim okolnostima oko sankcija ka Rusiji Vučić je istakao susret s francuskim partnerima.