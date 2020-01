Vučić: Svaka ideja kompromisa ubijena, ali spremni smo za razgovor

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, poslije razgovora sa visokim predstavnikom EU Žosepom Borelom, da "smo pre nekoliko godina imali šansu za kompromis sa Prištinom, da je svaka ideja kompromisa ubijena", te da ne vidi kako bi došli do toga u budućnosti, ali da je "Srbija spremna da razgovara sa Prištinom o svim suštinskim temama, po ukidanju taksi".

Vučić je pred novinarima, nakon sastanka sa Borelom, podsjetio da od sutra EU neće imati 28, već 27 država članica, te izrazio nadu da bi Srbija mogla da bude 28 članica EU.

Za to je, kaže, potrebno mnogo stvari da uradimo, mnogo okolnosti da nam ide na ruku, i da postignemo mnogo teških dogovora.

On je prenio da je Borel potvrdio da evropska budućnost Srbije neće biti izvjesna bez rješenja u dijalogu sa Prištinom, što, ističe, građani Srbije treba da znaju.

Zahvalan mu je, kaže, što će se i lično angažovati u dijalogu.

Istakao je da je to bio dobar, iskren i otvoren razgovor, o svim važnim temama.

Vučić je rekao da je zahvalio Borelu na želji da postavi svog izaslanika i da se i sam lično angažuje u dijalogu Beograda i Prištine.

Ipak, kaže Vučić, ljudi ne treba da očekuju lake i divne vijesti, jer ih nema, i prenio da je Borel ponovio ono što je EU bezbroj puta rekla - da bez rješenja u dijalogu sa Prištinom evropska perspektiva Srbije svakako neće biti izvjesna.

Vučić je dodao da to ljudi moraju da znaju i da zato moramo da pokušamo da radimo na postizanju kompromisnog rješenjima.

"Rekao sam Borelu prijateljski, najotvorenije, da smo možda imali neku šansu pre nekoliko godina, ali da je svaka ideja o kompromisnom resenju gotovo ubijena, ali da od kompromisa ne sme da se odustane. Kao i da sve što smo mislili danas ne nemoguće postaviti na isti način kao što je nekada bilo postavljeno", rekao je Vučić dodajući da čak i ne vidi kako bi taj kompromis u budućnosti mogao da izgleda.

"Ali smo spremni da odmah po ukidanju taksi sednemo za sto i da razgovramo o svim suštinskim pitanjima u odnosima između Beograda i Prištine", naveo je Vučić.

Vučić je kazao da je rekao Borelu šta je sve Srbija uradila i da je danas tačno 2.480 dana otkada nije formirana ZSO, koja je bila ključna stvar i osnov pravljenja Brisleskog sporazuma, kao i da je se "niko ne sekira oko toga, dok je Srbija svoje obaveze ispunila".

Predsjednik je kazao da to nije rekao zato što bi trebalo neko da bude kažnjen, a Srbija da ima prednost, već zato što nam je potrebno ono na čemu je insistirao Borel - a to je pristup kredibilnog i pouzdanog partnera kao što je EU u rješavanju ovog problema.

Vučić kaže da je bilo riječi o svim važnim pitanjima i o srpskoj ekonomiji i dodao je molio Borela, a po čemu će se ova konferencija razlikovati, da EU uradi nešto što je van uobičajenih pravila, a to je da u budućnosti razmotre neka rješenja, kakva su donosili poslije skupa u Solunu, te da, ako Srbija ne može odmah u EU, da se "vidi da li može bar da nemamo granice sa EU i između sebe, jer bi to građanima i privredi mnogo značilo".

Vučić ističe da je važno za dalji napredak srpske ekonomije da se sačuva i mir i stabilnost i da se nastave aktivnosti na Mini Šengenu, zatim da se radi sa EU na otvaranju cijelog reigona i jedinstvenom tržistu i otvaranju granica prema Hrvatskoj, Mađarskoj, Sloveniji i "šengen zemljama" da "naši ljudi" vide konkretnu korist.

"Naravno da je ključno rešenje da budemo punopravna članica EU", dodao je Vučić.

Borel je, kako kaže Vučić, iskusan političar koji fantastično razumije politiku.

"Mislim da postoji prostor u EU da se razmišlja da to ne ide običnim i tehnokratskim putem kao do sada, da li će biti to je pitanje za EU", kazao je Vučić.

Dodao je da su razgovarali i o situaciji u regionu, ali i odnosima Srbije sa Rusijom i Kinom i da je rekao da je Srbija na evrposkom putu nesumnjivo i da to ne krije pred partnerima iz Rusije i Kine, ali da će nastaivti saradnju sa tim zemljama.

Vučić kaže da je rekao Borelu i da Srbija nema tako dobru saradnju sa Rusijom i Kinom kao Njemačka, Francuska, Austrija i druge zapadne zemlje, koje imaju i do 1.000 puta veću trgovisnku razmjenu sa Rusijom, nego Srbija, i da te zemlje treba da pomognu Srbiji da i ona to dostigne, a ne da pokazuju zabrinutost zbog odnosa Srbije sa Rusijom i Kinom.

"Razgovarali smo i o vladavini prava. Mnogo stvari treba da uradmo tu i Borel je na korektan nacin iznosio stavove EU. Mislim da je čitav region dobio velikog prijatelja, dobrog političara, koji će biti strog i pravičan prema nama i imam ogromno poverecnje prema njemu. Želim mu dobrodošlicu", kazao je Vučić je rekao da će i večeras nastaviti razgovore sa njim.

"Vidjećemo u ponedeljak da li će da se formira vlada u Prištini i videćemo da li možemo da ubrazavamo razgovore", zaključio je Vučić.

Borel: Nadam se skoroj obnovi dijaloga

Nadam se da će se uskoro obnoviti dijalog Beograda i Prištine, rekao je danas šef diplomatije EU Žosep Borel, poslije razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Beogradu.

"Nadam se da će se to uskoro desiti. Kada se to desi, EU će biti spremna da nastavi sa posredovanjem u dijalogu", rekao je Borel i najavio veći angažman EU.

On je istakao da nije na EU da odluči šta će biti rezultat dijaloga, već da je to na Srbiji i Kosovu, ali da EU mora da se angažuje snažnije u posredovanju nego posljednjih mjeseci.

Za njega je, kaže, Zapadni Balkan dio Evrope, i više od toga, treba da bude dio EU, geografski, kulturološki, kroz ekonomske veze, i najvažnije, zbog aspiracija građana, poručio je.

Zato je, ističe, i došao u posjetu regionu, a krenuo je od Kosova, jer, kaže, postoji važan posao koji treba da se uradi, a razgovori između Kosova i Srbije treba da se obnove.

"Predložio sam da EU imenuje posebnog posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, jer vjerujem da će on biti veoma angažovan, a nisam siguran da ću imati dovoljno vremena da se uvijek ja uključujem u taj proces", rekao je Borel i poručio da je neophodna "sveobuhvatna normalizacija odnosa Beograda i Prištine".

On je izrazio uvjerenje da buduća perspektiva Srbije i Kosova u odnosu na EU zavisi, prije svega, od dogovora Beograda i Prištine.

"Ovo je moja prva posjeta Zapadnom Balkanu i ja sam htio to da uradim, jer je za mene Zapadni Balkan dio Evrope i više od toga, treba da bude dio EU, geografski, kulturološki, kroz ekonomske veze, i najvažnije, zbog aspiracija građana", rekao je Borel.

Visoki predstavnik EU rekao je i da je u razgovoru prenio Vučiću da vidi Srbiju kao ključnog partnera EU i da tokom ove posiete želi da prenese koliko je EU posvećena procesu pristupanja Srbije EU.

Prema njegovim riječima, taj proces bi trebalo da bude brži i da u njemu veće napore ulože i Srbija i EU.

On je podsjetio da je Evropska unija u posljednjh 10 godina dala Srbiji gotovo 12,5 milijardi evra bespovratne pomoći.

Borel je naveo i da je Vučiću prenio da je potrebno da se spoljna politika Srbije programski usaglasi sa spoljnom politikom EU i da se u tom pogledu zaista približi, odnosno, kako se izrazio, da Srbija i EU govore "jednim glasom".

Borel je naveo da je sa Vučićem razgovarao i o bezbjednosnim pitanjima, vezanim za Bliski Istok i Libiju, a zahvalio se na učešću Srbije u misijama EU u Somaliji, Maliju, Centralnoafričkoj Republici, gdje srpski vojnici, kako je rekao, tijesno sarađuju sa evropskim kolegama.