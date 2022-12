Vučić: Svaki dan mira koji kupimo nam je život više i šansa više za budućnost

​RAŠKA - Svaki dan mira i stabilnosti koji kupimo nam je život više i šansa više za budućnost, poručio je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa Srbima sa KiM u Raški i dodao da tome ne vidi alternativu.

Vučić je na sastanku rekao da Albanci u mnogo čemu griješe i misle silom da protjeraju i pobijede Srbe, dodajući da će na taj način sve otjerati od sebe.

"Albanci sebi prave problem. U mnogo čemu prave greške kakve smo mi nekad pravili. Sve će da oteraju od sebe zato što ne žele da grade poverenje. Oni misle silom da proteraju Srbe, oni ne misle da razgovaraju i da tražimo kompromisno rešenje, govorim o njihovom rukovodstvu", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Naveo je da su i ponekad pravili takve greške i skupo ih platili, ali da oni danas rade mnogo gore i u mnogo težem obliku.

"Zato mi moramo da budemo i trpeljivi i strpljivi, ali da budemo odlučni kakvi ste bili sada i da i dalje omogućujemo našim ljudima da mogu pristojno da žive", rekao je Vučić.

Srbima sa KiM je poručio da nije došao da im priča da su pobijedili i da je stiglo "divno rešenje".

"Kod mene ne vidite ni osmeh ni sreću ni bilo šta. Znam da nas za tri meseca čekaju novi problemi. Zna se sa kakvim ludakom imamo posla u Prištini i uopšte to ne krijem, to znaju svi. Izmišljaće nešto novo, ali svaki dan mira koji kupimo, svaki dan stabilnosti koju kupimo, to nam je život više i šansa više za budućnost. Ja tome ne vidim alterantvu", istakao je Vučić.

Predsjednik Srbije je rekao da kada se razgovara i pregovara, ne može uvijek da se dobije sve.

"Videli ste bukvalno histeričnu reakciju samo zbog Pantića, neću da pričam o svemu drugom", dodao je Vučić.