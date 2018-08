Vučić: Svako normalan bi potpisao svako Dodikovo slovo

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je ušao u nešto što je najteže, govoreći o rješavanju kosovskog problema.

On je istakao da u međunarodnom okruženju ima onih koji bi željeli da se postigne dogovor, ali i onih koji bi željeli manje, te da takvih primjera ima i u Srbiji.

“Samo u dve reči... Ušao sam u nešto što je najteže, iako su ljudi govorili da ih baš briga, neki su govorili da mogu da iskoriste priliku da dođu na vlast i da pljačkaju. Sve su uradili sa nejasnom politikom, ja ne čujem njihova rešenja. Znam kolika cena se plaća za hrabrost u srpskom narodu i u srpskoj državi, za predstavljanje onoga što srpske uši ne žele da čuju, ma koliko to bilo tačno“, rekao je Vučić.

On se potom osvrnuo i na izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je rekao da “malo ko razmišlja o tome da li bi Srbija mogla da podnese da joj se vrati Kosovo i da Albanci dobiju 30 odsto poslanika, mjesto premijera ili predsjednika države“.

“Dodik je rekao sve istinito, svaki normalan čovek bi svako njegovo slovo potpisao. Mi nismo uvek reacionalni… Ponekad volimo sebe da lažemo i da živimo u svom svetu. Ja ću da se borim koliko mogu i dokle mogu, hoću da ostane zapisano u istoriji da sam pokušao da taj problem rešim”, naveo je Vučić.

Dodao je i da mu “nije potrebno da se dodvorava nikome u Srbiji niti da to hoće”, te istakao da od njega javnost neće čuti nijedan detalj, a u vezi sa razgovorima Beograda i Prištine.

”Razgovaraću sa narodom na Kosovu, reći ću šta su smernice i pravac delovanja, o planu da govorim, ako ga nema, onda je nemoguće, ja ću da govorim o pravcima i smeru u kom Srbija planira da vodi kosovsku politiku”, rekao je Vučić.

Potom se osvrnuo i na “Miloševića i Gazimestan”.

“Obratiću se narodu, i onima koji nas podržavaju i onima koji ne… Milošević je svakako imao dobre namere da zaštiti srpske interese govorom na Gazimestanu, ali se to u dobrom delu pretvorilo u suprotno, kako zbog stranog faktora, slabe srpske ekonomije i drugih problema… Zato ne može da nosi te zasluge u istorijskom smislu, iako je nesumljivo želeo dobro narodu. Moja namera je da ljidima govorim ono što ne žele da čuju, što nije lako da čuju. Pisaću svoje obraćanje koliko sutra, a nešto više ću znati posle sastanka u Briselu sa Evropljanima i Tačijem. To što ću reći, nadam se da će da važi za deset i 50 godina, a ne da to pojedu neki sledeći izbori ili neka televizijska emisija”, naveo je Vučić.

Na nedavne izjave iz Prištine rekao je da “neće da reaguje”.