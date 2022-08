Vučić: Svi ćute na strašne izjave Izetbegovića

BEOGRAD - Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, rekao je večeras kako svi ćute na strašne izjave koje dolaze od lidera SDA Bakira Izetbegovića i svih ostalih.

"Mi se za ratove ne spremamo i ne pada nam na pamet da vodimo ratove sa Bošnjacima. Ako je to njegov način da dobije glasove - ok. Naš je način da to dobijamo kroz nove fabrike, investicije, puteve. To je ono što nas zanima", rekao je Vučić za RTS.

On je naveo da politika Srbije treba da bude politika ispružene ruke prema Bošnjacima.

Komentarišući zahtjev Izetbegovića da Srbija plati ratnu odštetu BiH, Vučić je rekao da Izetbegović ne traži samo to, te je podsjetio da je i ranije govorio da neki ljudi ne traže pijatet za žrtve već traže "pravnu legitimaciju za pare".

"Neki u regionu misle da Srbiju 'prikopčaju' uz Rusiju"

Vučić je rekao da je suština problema, čiji je dio i sve što se protekla dva dana dešavalo na sjeveru KiM, što je očigledno da neki u regionu misle da Srbiju "prikopčaju" uz Rusiju, kako bi cijeli zapad "nagrnuo" na Srbiju, kada na Rusiju ne može.

"Suština problema je u tome što je očigledno da neki u regionu misle da treba da iskoriste priliku opšte histerije zbog napada Rusije na Ukrajinu, da Srbiju treba prikopčati uz Rusiju, da bi cijeli Zapad nagrnuo na Srbiju, jer ne mogu na Putina. Da bi oni, u regionu, mogli svoje interese da ostvare", rekao je Vučić za RTS.

Poručio je da se Beograd nalazi u teškoj situaciji, a da je prije dvije večeri jedva izbjegnut najteži scenario, dodajući da se plaši kako će sve da izgleda, jer zna kako se sve odvijalo.

"Bili smo na korak do katastrofe", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Dodao je da neki ne razumiju šta rade, a Srbija misli drugačije, i zato i postoji dijalog.

Na silu sa NATO-om možete da uradite šta hoćete, ali nećete dobiti zeleno svjetlo Srbije ni za šta, poručio je Vučić.