Vučić: Svi su "skočili za vrat" Srbiji i Srpskoj, a ćute o velikoj Albaniji

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da niko nije rekao da se Srbija zalaže za ujedinjenje sa Republikom Srpskom, ali da su svi skočili za vrat i Srbiji i Srpskoj, a ćute o velikoj Albaniji.

Povodom navodnog non-pejpera o mirnom razdruživanju BiH, a koji prekraja granice na Balkanu, Vučić je rekao da nije vidio nikakvu mapu niti plan i primijetio da bi ipak neki odmah željeli da to pripišu Srbiji.

"Ali ja nikakav plan ni mape nisam video, lagao bih da kažem da jesam. Ne znam gde su i kako to videli neki drugi, ali znam da već decenijama još iz komunizma, kad god bi se govorilo o drugim nacionalizmima na prostoru Jugoslavije, to je bilo usput. Čak i povodom Maspoka u Hrvatskoj. Ali kad bi neko bilo šta rekao o srpstvu, taj bi bio prokazan", istakao je Vućić.

On je za B92 rekao da su sada bar u tri zemlje regiona počeli da napadaju predsjednika Vlade Slovenije Janeza Janšu i njega (Vučića) koji predstavlja Srbiju, jer je ta matrica ostala potpuno ista.

"Uvek se priča o homogenizaciji Srbije, Srbija ne sme da bude snažna. Šta možemo da radimo, da uđemo u tu matricu samooptuživanja. Nisu Srbi u Banjaluci i Pljevljima došli iz Beograda. To što žive u drugim državam,a mi to poštujemo. Šta je tu problem, što je Srbija izgradila Srpsku kuću u Podgorici? Šta je problem, čime smo mi to ugrozili nečiju nezavisnost. Jedina Srbija kojima mnogima odgovara je slaba, slomljena Srbija", rekao je Vučić.

On je ocijenio da "pećinski nacionalizam" zastupaju oni koji hoće da mijenjaju činjenice, da bi mogli da dugo na vlasti.

„"Ljudi se menjaju i zato sam strahovito obazriv oko svake reči, kad vidim, na primer, da je (srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad) Dodik u naponu emocija pokušavam da stanem, jer znam da je Srbiji najpotrebniji mir, jer idemo brže od ostalih", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je ponovio da ne može da se složi sa ujedinjenjem samoproglašenog Kosova i Albanije i da poštuje integritet BiH.

"Nisu na ovo skočili srpski nacionalisti, već iz građanskog društva - svi vole Kurtija koji se zalaže za Veliku Albaniju. Zabolelo ih je ne Priština i Tirana, nego što je neko pomenuo Republiku Srpsku", naveo je Vučić.

On je dodao da se zalaže za postojeće granice.

"Kad komadate Srbiju sa Zapada, onda je to u redu, onda to nije 'granice nepromenjive', a kada neko pominje nešto drugo onda ne može da ne biste dobili vi Srbi po nosu ponovo. Vi mislite da smo mi kreteni koje možete da lupate motkom u glavu", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je istakao da je za Srbiju mir prioritet i poručio da neće dozvoliti pogrom i protjerivanje srpskog življa.

On je istakao da Srbija samo želi da pita za položaj srpskog naroda u regionu.

"Imamo pravo da pitamo kako su naši ljudi. Da pitamo imaju li pravo ti ljudi da kažu što su Srbi. I nastavićemo to da pitamo. Najvažniji nam je mir i da ne odgovaramo žestoko na provokacije", rekao je Vučić.

On je ukazao da je Srebrenica bila jeziv zločin, koji Srbi moraju razumjeti, prihvatiti i osuditi i da se ne smije nikada ponoviti, te da ne smiju da ne pokažu pijetet prema žrtvama. "Ali neko hoće pravno da to uradi da bi nam posle naplaćivali ratnu odštetu i da bi nas držali u podređenom položaju. Ne možemo da ne kažemo istinu. Međutim, postoji ta stalna potreba za dodvoravanjem zapadnim ambasadorima jer mislite da će vam oni pomagati da ostanete na vlasti, ja to vidim i u svojoj stranci", rekao je Vučić.

On je izrazio nadu da će Bošnjaci u Srbiji razumjeti koliko država ima isti odnos prema njima, kao i ostalim građanima u Srbiji.

"Mislim da i mi i oni treba da izađemo iz priča šta je bilo 1941, a šta 1991. i da gradimo budućnost, a ne da se spremamo za drugo poluvreme", dodao je Vučić.