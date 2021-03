Vučić: Svi u regionu se naoružavaju, pa i Srbija

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema nikakave sumnje da se sve zemlje u regionu naoružavaju, zbog čega se i Srbija naoružava, ali ne zato što želi sukobe i rat, već da bi mogla da odvrati svakog potencijalnog agresora i zaštiti zemlju i narod.

"Svi se naoružavaju i mi se naoružavamo, čim se svi naoružavaju morate i vi da se naoružavate, nećemo valjda da ostanemo slabi i da svako može da nam preti. Ako se naoružavate, to radite da sačuvate od potencijalne agresije svoju zemlju", rekao je Vučić za TV "Pink".

Na pitanje da li je to "zveckanje oružja", Vučić je rekao da je cilj naoružavanja Vojske Srbije da se sačuva mir i stabilnost.

"To nije zveckanje oružjem. Morate da budete jaki da vam neko ne bi ubijao narod. Mi nećemo nikoga da napadamo, niti planiramo bilo kakve intervencije", rekao je Vučić, koji je sinoć započeo posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu.

Komentarišući novu rang listu zemalja po vojnoj spremnosti, gdje je Srbija prvi put ispred Hrvatske, Vučić je rekao da Hrvati imaju ozbiljnu vojsku i da im na tom čestita, ali da je Srbija mnogo jača od njih po pitanju vojne avijacije.

Vučić je rekao da su napadi na Srbiju najjači upravo onda kada Srbija pokazuje napredak, te podsjetio da je Srbija sada ispred Crne Gore i BiH po pitanju visine plata, prva je po broju vakcinisanih, gradi puteve i bolnice, pokazuje sposobnost da napreduje i drži se kao suverena zemlja.

On je naveo primjer filma "Dare iz Jasenovca" i rekao da mnogi u inostranstvu, ali i u Srbiji misle da Srbi mogu da budu samo negativci.

"Onda je važno voditi najsnažniju kampanju protiv nas sa svih strana. Ja sam dobio savete od veoma važnih ljudi koji su tažili od nas da budemo skromniji i ponizniji, rekli nam da ne smemo mi da delimo vakcine, niti da pomažemo drugima", rekao je Vučić.

On je dodao da je Srbiji pokazana "posljednja klupa" i rečeno joj da ne smije da se takmiči "sa odlikašima".

"Hoće da nam zapuše usta i spreče nas da budemo uspešni. Ali mi jesmo sve uspešniji. Žele od nas da budemo nesposobni, da ostanemo mali, a ne da pomažemo nekome i da štrčimo. Jel kad štrčimo, ode glava. Mislim politički, ali to politički nekada bude i fizički", rekao je on.

Vučić je poručio da će nastaviti da se bori protiv mafije i tajkuna i svih onih koji bi da pokradu Srbiju, te upozorio sve kriminalce i mafijaše da su pogriješili kada su udarili na državu, ali da takvih pokušaja rušenja države nema bez inostranog faktora.

On je rekao da Srbiju neki hoće da vrate na gubitnički kolosjek, jer im smeta kada jača. "Da ne govorim koliko smo vojno ojačali. Kada čujem razne izjave, ispada da smo tenkovima krenuli na Crnu Goru. A ja nisam ni pedeseti deo izjava dao koliko su o nama pričali u Crnoj Gori", rekao je on.

Povodom izjave biznismena Miodraga Dake Davidovića, koji je optužio Vučića da je organizovao atentat na njega, predsjednik Srbije je rekao da su to strašne i teške riječi, i da iza svega stoji želja Davidovića da pomogne Milu Đukanoviću.

"Što se tiče Davidovića, nije on to govorio zbog sebe, već da bi pomogao Đukanoviću. Zato je zavladala nervoza. Stvar je u tome što Srbija neuporedivo brže napreduje od svih, i to je koren problema sa kojima se suočavamo i zemlja i ja. Ta njegova izjava je toliko glupa i besmislena, i ja samo želim da se zahvalim episkopu Joanikiju što je reagovao i demantovao", dodao je Vučić.