Vučić: Svi znaju ko je kriv, ali mi od toga nemamo ništa

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom situacije na KiM da svi na Zapadu znaju da su Priština i Kurti krivi za eskalaciju, ali da "mi od toga nemamo ništa".

Komentarišući razgovore sa stranim liderima koje je imao tokom boravka u Moldaviji, Vučić je rekao da svi na Zapadu znaju da su Priština i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti krivi za eskalaciju na sjeveru KiM, ali da Srbija od toga nema ništa.

"Mi od toga nemamo ništa jer oni strateški, i Kurti to zna, i nemamo šta tu da krijemo, on zna da šta god da uradi da će Amerikanci, Englezi, Nemci čvrsto, ostali malo manje čvrsto i tvrdo, ali tu negde uz, biti za to da mora da se čuva kosovska nezavisnost, da ne sme da se dozvoli Srbima da bilo kada ugroze teritorijalni integritet i suverenitet Kosova, da ne dozvoli da se do 1.000 srpskih vojnika i policajaca vrati na KiM, čak ni široka autonomija za Srbe, već neka NVO+ za ZSO - i to je to", rekao je Vučić za TV Prva.

Vučić je najavio da će sutra obići Dragišu Galjka, kojeg je pripadnik kosovske policije ranio u ponedjeljak u Zvečanu.

"Na snimcima se ne pokazuje trenutak gde se vidi ko je započeo taj sukob, a započela ga je kosovska policija, a ne NATO. Ja sam mislio da je NATO izvlačio Srbe, ne, kosovska policija iza leđa NATO-a je izvlačila Srbe, pokušavala Igora Simića, kao i ovu dvojicu momaka, Radoša Petrovića i ovog drugoga, za noge i prebacila ih na svoju stranu, koji ni u kakvim neredima nisu učestovali, i obojica su u pritvoru", rekao je Vučić, prenosi RTS.