Vučić: Tači Makronu nije rekao šta stvarno misli

PARIZ - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da Hašim Tači predsjedniku Francuske Emanuelu Makronu nije rekao šta stvarno misli.

Vučić je, zamoljen da prokomentariše izjavu Tačija da je prenio Makronu da je Priština za mirovni sporazum sa Beogradom, kazao da je to čuo od njega i prije dvije, ili tri godine.

"Spreman je za mirovni sporazum u kojem bi mi priznali nezavisno Kosovo. To je kao da ja izađem i kažem da sam spreman za fantastičan sporazum sa EU i da nam prebace 15 milijardi evra, a da ćemo mi priznati da EU nije ništa pogrešila u proteklih 18 godina. On to kaže kao da treba da budemo srećni da nas priznaju. Koga ćete da priznate, šta pričate. Mi smo priznata zemlja u UN, pa nama tvoje priznanje ne treba", poručio je on.

Vučić je rekao da nema problem kada razgovara sa nekim ko je realan i racionalan, a da je Tači Makronu rekao samo ono što voli da čuje.

"Nije rekao što stvarno to misli. Mi kada se vidimo kažemo jedno drugom 'dobar dan, kako ste, laku noć', 'što ste uradili ovo ili ono'. Ono što smo nekada imali da se viđamo jednom nedeljno, pa i mesečno, više od godinu dana nema, osim što se vidimo na medjunarodnim konferencijama, gde usput ja njemu kažem 'nemojte da izmišljate gluposti oko trovanja', a on meni nešto slično, i to je to", prenio je on dodajući da nema nikakvog pomaka, niti razgovora ni iza zatvorenih vrata.

Vučić je kazao da mu je Makron rekao da bi želio da Evropa posreduje i dodje do rješenja oko kosovskog problema.