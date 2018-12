Vučić: Tači novcem iseljenika platio svoje mesto u Parizu i na sahrani Buša

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je predsjednik Kosova Hašim Tači novcem kosovskih iseljenika kupio svoje mjesto na svečanosti povodom stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata kao i na sahrani nekadašnjeg američkog predsjednika Džordža Buša.

Vučić je za televiziju "Pink" rekao da je svima jasno kako je došlo do toga da Tači na toj sahrani sjedi između njemačke kancelarke i poljskog predsjednika.

On je rekao da bi druga opcija bila da neko toliko zastupa interese Prištine, ali da je on uvjeren da to nije tačno.

"U pitanju je ogroman novac koji plaćaju njihovi iseljenici, a ne njihova 'kvazi' država. Pre svega oni iz Njujorka, ali i Švajcarske, Nemačke, Italije... Nemojte da imate iluzije da je to nešto drugo u pitanju. Zamislite Tačija čuvenog borca za ljudska prava da je nečim zaslužio da sedi pored Merkelove", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je izjavio i da će se vidjeti rezultati srpske istrage ubistva lidera Građanske inicijative Olivera Ivanovića, ali da ukoliko bi se pokazale kao ispravne tvrdnje srpskih službi bezbjednosti odmah bi se moglo dati ime ubice.

"Videćemo šta će naša istraga do kraja pokazati, njihova nije pokazala ništa. Tražili smo čaure da dostave, do danas ih nisu dostavili. Ako bi se pokazale ispravne tvrdnje srpskih službi bezbednost, mogli bismo odmah da damo ime ubice, ali problem je što nismo imali pristup mestu zločina. Oni su sa različitim stranim agenturama pravili priče", rekao je Vučić za televiziju Pink.

On je naveo da je ljut zato što dio ljudi u Srbiji jedva čeka da optuži rukovodstvo svoje zemlje, jer im se ne sviđa činjenica da Milan Radoičić nije ubica.

"Rekli su, ovaj čovek je ubica, svima smo to ispričali, a sa njim je uvezan Vučić", rekao je Vučić i dodao da su godinu dana provjeravani navodi da se vidi ko je sve učestvovao i da li je Radoičić učestvovao.

Oliver Ivanović ubijen je 16. januara u Kosovskoj Mitrovici.