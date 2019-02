Vučić Tačiju: Pokaži mi gde to piše, pa, naravno da nećeš

MINHEN - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pribjegao je danas, kako je rekao, "jednostavnom argumentu" u "duelu" sa Hašimom Tačijem, u Minhenu, koji je rekao da Srbija krši sporazume blokiranjem članstva Kosova u međunarodnim organizacijama.

Vučić je, naime, na panelu u okviru Minhenske konferencije, u okolnostima u kojima je Tači iznosio poziciju Prištine, prema kojoj je Priština kooperativna i konstruktivna, a Beograd ne ispunjava obaveze i otežava dogovor, pružio Tačciju tekst Briselskog sporazuma i zatražio da pokaže gdje piše da Beograd ne smije da se protivi ulasku Kosova u međunarodne organizacije.

"On kaže da je bila obaveza Srbije da se ne protivi ulasku Kosova u međunarodne zajednice. Međutim, gde to piše u Briselskom sporazumu. To je bilo predloženo, ali ja nisam prihvatio. Evo, dajte Tačiju, da pronađe mesto gde piše u Briselskom sporazumu da Beograd ne treba da se protivi ulasku", rekao je Vučić pružajući Briselski sporazum Tačiju, ali je dokument prihvatio komesar Johanes Han, koji je sjedio između njih, i spustio ga na sto, pošto je Tači ignorisao "papir".

"Hajde, pronađi gde to piše? A, nećeš? Pa naravno, kada to ne piše nigde", rekao je Vučić.

Vučić je takođe uzvratio na Tačijevo izlaganje, rekavši da Albanci nisu ispunili nijedan uslov, već da su imali samo jednu obavezu, formiranje ZSO, ali ni tu jednu nisu ispunili.