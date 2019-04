Vučić Tačiju: Šta će nama vaše priznanje?!

BERLIN - Pozicija Srbije ne zavisi od Prištine, ali Priština ne može ništa bez nas, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući nerealan nastup i ambiciozne zahtjeve Prištine na samitu u Berlinu.

"Izvinite, šta vi ustvari hoćete od Srbije? Da vam Srbija ispuni sve želje, a da dobije šta? Vaše priznanje? Šta će nama vaše priznanje", prenio je Vučić novinarima dio dijaloga koji je juče vodio sa Hašimom Tačijem.

Upitan da prokomentariše izjavu Hašima Tačija, poslije sinoćnjeg sastanka, da su podjela Kosova i ZSO sa izrvšnim ovlašćenjima "mrtve ideje", Vučić je ironično prokomentarisao da "ako Tači kaže, Tači sve zna".

On je ponovio da su predstavnici Prištine juče govorili na taj način - da neće biti nove Republike Srpske, da nema ZSO sa izvršnim ovlašćenjima, da nema podjele...

"Ja sam ih pitao - da li ste to sami smislili ili vam je neko pomogao?", rekao je Vučić i dodao da je podsjetio predstavnike Prištine na činjenice koje oni previđaju:

"Srbija je priznata zemlja, pola sveta je priznaje kao suverenu zemlju sa celovitom teritorijom, i da je, iako je deo sveta priznaje kao suverenu državu bez Kosova, u Ujedinjenim nacijama priznata kao suverena zemlja sa celovitom teritorijom".

"A, gde ste vi priznati i šta bi to nama trebalo od vas", konstatovao je predsjednik Srbije.

"Rekao sam im doslovce 'nikada ne možete da postanete ništa, nikakva konsolidovana država, bez Srbije'. Umesto da vi molite nas, hoćete da mi molimo vas, jer nam je stalo do mira i stabilnosti i zato što imamo ozbiljnost i odgovornost", prenio je Vučić dio razgovora sa sinoćneg sastanka.

Ponovio je da je bio začuđen i da ih je upitao šta će oni tim povodom da urade.

"Ništa, oni blenu u plafon i šta drugo da urade. A, onda izađu napolje i pričaju te herojske priče", primjetio je Vučić.

Istakao da je potrebno da se ponašamo odgovorno, jer bi, zbog onoga što bi im on inače rekao, uz mnogo teže riječi, cijenu platili Srbi sa Kosova i Metohije.

"A, to ne smem da radim. Lako je meni sa njima, ali nije lako onima koji treba sa njima da žive", podvukao je Vučić.

Kada je o riječ o zaključcima sa sastanka, kako su danas nazvani na sajtu njemačke kancelarske službe, Vučić je rekao da su to zaključci kopredsjedavajućih, i to pripremljeni mnogo ranije.

"Nismo se mi o tome izjašnjavali, niti govorili o tako nečemu", rekao je Vučić.

Dodao je da su svi susreti u Berlinu, i sa njemačkim poslanicima, važni jer ti ljudi poštuju ozbiljnost i odgovornost.

"Važno je da se ponašamo civilizovano, pristojno, ozbiljno i odgovorno, državnički, a mislim da se jesmo tako ponašali juče", rekao je Vučić.

Na pitanje o tome što se Ramuš Haradinaj nije sastao juče sa Federikom Mogerini, već sa Ričardom Grenelom, ambasadorom SAD u Njemačkoj, Vučić je rekao da je i Tači bio kod Grenela, i da je to "interesantno", ali da nema ništa protiv, a da je srpska delegacija ispoštovala domaćine.

"Sastali smo se i sa Mogerini, poštujemo Merkel i Makrona i važno je da takvo poštovanje pokažemo, jer se mi nalazimo na evropskom putu", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije kaže da je bio zaprepašćen svime što je na sastanku u Berlinu nuđeno Prištini kako bi ukinula takse na robu iz Srbije.

On je ocijenio da je Priština na sastanka u Berlinu došla sa "preporukom" da ne prihvati ukidanje taksi.

"To nije imalo veze sa Srbijom, već sa onim što im Evropa nudi, samo da prihvate ukidanje i taksi. Oni to nisu prihvatili zato što su došli sa tim da ne odlučuju oni o tome, već im je neko rekao da to ne smeju da prihvate", zaključio je Alekandar Vučić.

Kaže da je sukob Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija bio vrlo vidljiv na sastanku u Berlinu.

Upitan za navode New York Timesa o tome da ce "Evropa veći problem imati sa unutarpolitičkom borbom u Prištini izmedu Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija nego u odnosima Beograda i Prištine", predsjednik Vučić je odgovorio da su u Berlinu svi vidjeli "cirkus" gdje su Tači i Hradinaj, čim bi se odmakli jedan od drugoga, govorili sve najgore jedan o drugome.

"Mislim da tu ima delimično njihovog skoba, a ima i njihove dostruke igre, u kojoj uvek treba da govore da imaju razlicite stavove i mišljenja ne bi li prigrlili sve na svoju stranu i dobijali još više ustupaka od Evrope i sveta”, izjavio je Vučić.