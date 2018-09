Vučić: Teško do dogovora o Kosovu, ostaće zapisano šta smo mogli da imamo

GORNJE POLJE - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će biti veoma teško da se dođe do sporazuma o Kosovu i Metohiji, ali da mu je veoma važno da ostane zapisano “šta smo mogli da imamo i šta smo prokockali, kao bezbroj puta do sada”.

Isto tako, uvjeren je, biće jasno i biće zapisano i to da nema nikakve razlike u politici i stavovima između Rade Trajković, Momčila Trajkovica i Ramuša Haradinaja, te da njegovi prethodnici, oni koji su postavili granicu između Srba i Srba, na Jarinju, po svaku cijenu hoće da se izbjegne da Srbija dobije nešto.

„Sasvim je jasno da smo veoma daleko od bilo kakvog sporazuma i da će ga teško biti. Ali, strašno je važno šta sam govorio i šta ću govoriti, jer će to ući u istoriju, jer će se znati šta smo mogli da imamo i šta smo prokockali kao bezbroj puta do sada. Važno je da ostane za istoriju zabeleženo“, podvukao je on.

Vučić je, nakon obilaska radova na južnom kraku Koridora 10, deonice Gornje Polje-Caričina Dolina, upitan za kritičare koji i u emisiji BBC-a govore protiv promjene granica i prijete sukobima, naglasio da je jako važno da se građanima Srbije kaže da nema nikakve razlike između Rade Trajković, Momčila Trajkovica, Ramuša Haradinaja i Dimitrova, koji su učestvovali u toj emisiji.

„Svi oni smatraju da je Kosovo celo nezavisno. Ne misle oni da su to granice Srbije, već smatraju da se radi o granicama nezavisne države Kosovo. Smatraju i žele da Srbija ne dobije ništa na Kosovu i da bi bio zločin da Srbija nešto dobije“, objasnio je on.

Vučić je naglasio da oni neće reći, kao ni pojedina sveštena lica, koje su to granice Kosova:

„Možete da uzmete čekić i lupate do mile volje, da ih budite do zore, da mučite - ne bi rekli da je Kosovo Srbija ni za živu glavu. Oni kažu Kosovo je celovito i nezavisno“, rekao je on i dodsao da su za njih neprijatelji svi koji bi, kao i on, da sačuvaju nešto za Srbiju.

Njega je, kaže, baš briga šta pričaju, a opoziciji i kritičarima je poručio da treba da pročitaju Briselski sporazum, koji se sastoji samo od jedne strane.

„Kada već o tome pričaju, u Briselskom sporazumu smo izbegli podršku ulasku Kosova u UN, a izbegli smo i podvalu da regionalna policija za Sever bude sačinjena na osnovu ''komunističkog okruga'', zbog čega bi Albanci imali 70 odsto policajca, a mi samo 30, a danas imamo 98 odsto policajaca na severu“, objasnio je on.

Vučić je kazao da su oni ti koji su postavili granice Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku, hapsili one koji su spaljivali te granice, lovili ih po cijeloj Srbiji da bi pokazali kako niko njima ne smije da se suprostavi u donošenju takvih odluka.

„Zatim su išli sa presudom Međunarodnog suda prave i dali legitimitet nezavisnom Kosovu. Danas njima smeta što bi neko da kaže „mi smo protiv granica na Jarinju i Brnjaku. Ne mislimo da postoje granice između Srba i Srbije. Pustite da vratimo, barem nešto da dobijemo. Oni hoćeće po svaku cenu da izbegnu da Srbija dobije nešto“, naglasio je on.

Upitan da li će se, ako se ne postigne rješenje u dijalogu, Srbija vratiti u 90-te, Vučić je kazao da se neće vratiti u 90-te, iako bi neki da ih vrate u mnogo strašniju eru kriminala, kakve su bile 2000-te.

„Mi nećemo da se vratimo ni u 90-te ni u 2000-te“, uvjeren je on.

Istakao je da želi da Srbija ima najveći rast u Evropi, a premijerku Anu Brnabić je, kaže, pozvao i rekao joj da pusti to šta priča MMF i da iduće godine moramo da jurimo rast od 4,5 i 5 odsto.

„Moramo da budemo prvi u stopi rasta, razvijamo ekonomiju, sačuvamo mir. Što neki ne razumeju koliko je to važno da budemo racionalni i odgovorni šta da radimo. Pokušao sam i govorio teške stavri koje ljudi u Srbiji ne vole da čuju, zbog čega ćemo verovatno izgubiti izbore u Mađanapeku večeraš, od stručnjaka koji formiraju svoj savez valjda da bi ali snagu svojim biračima tamo“, ukazao je on.

Vučić je istakao da nisu problem porazi na izborima, već ako se ne uradi nešto za Srbiju i ona izgubi.

„Hoću da Srbija pobedi, važno je šta će gradani Srbije imati u budućnosti“, rekao je on dodajući da je to pitanje i posao za njega.

Na kraju je ukazao eto prilike opozicije da pobijedi u Majdanpeku, još par sati, da ostavre veličanstvenu pobjedu.

„Ja ću svakako narodu uvek govoriti istinu i to je suština mog posla“, zaključio je on.