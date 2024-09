Vučić: Titov grob ostaje u Beogradu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da grobnica nekadašnjeg predsjednika Socijalističke Federativne Republike /SFR/ Jugoslavije Josipa Broza Tita neće biti izmještena iz Muzeja Jugoslavije u Beogradu i da će Tito ostati dio srpske i jugoslovenske istorije.

"To se neće dogoditi. Nikada nisam bio veliki fan komunista i komunističkog režima, ali Josip Broz je deo naše istorije, on je ovde živeo i ovde je sahranjen i on će ostati deo srpske i jugoslovenske istorije", rekao je Vučić za briselski sajt "Politiko", prenosi Srna.

Portal dodaje da ulice u Sarajevu, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Sloveniji i dalje nose Titovo ime, pa čak i ulice u zemljama poput Alžira, Brazila i Egipta ili zemljama EU kao što su Francuska i Italija.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić nedavno je najavio inicijativu da grob Josipa Broza Tita, koji se nalazi u kompleksu Muzeja Jugoslavije, bude vraćen u hrvatski Kumrovec, gdje je rođen doživotni predsjednik nekadašnje SFRJ.

Šapić je rekao da će podnijeti i inicijativu za izgradnju spomenika komandantu četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata Dragoljubu Draži Mihailoviću u centru Beograda.

