Vučić: Tražićemo rezoluciju o stradanju Srba od Nemaca i od ustaša u Jasenovcu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je srpski narod na KiM izložen brutalnom progonu i da nikada neće prihvatiti nezavisno Kosovo, a najavio je da će zbog donošenja rezolucije o Srebrenici Srbija tražiti i donošenje rezolucije o stradanju Srba od Nijemaca u Drugom svjetskom ratu, kao i od ustaša u Jasenovcu.

Vučić je pred razgovor sa patrijarhom srpskim Porfirijem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom rekao da će usvajanjem rezolucije o Srebrenici biti otvorena Pandorina kutija.

"Jer će Rusi uskoro pokrenuti zahtev da se proglasi genocidom nemačko ubijanja ruskog i sovjetskog naroda tokom Drugog svetskog rata. Mi ćemo to tražiti isto za ono što su Nemci činili u Srbiji i za to što su hrvatske ustaše radile u Jasenovcu. Ali da ne govorim da će to da otvori i mnoga druga pitanja i za Tursku i za neke druge zapadne sile, od starosedalaca američkih do mnogih drugih", rekao je Vučić.

U svakom slučaju, kako kaže, to je za nas veoma teško pitanje, jer pokazuje kakav je odnos pojedinih u regionu prema nama, ali i nekih svetskih sila.

"Sve što mogu da vam kažem to je da smo se borili, da smo ogromnu energiju uložili, sve vreme ovoga sveta sam i kao predsednik Republike dao za to da im se suprotstavimo najjače i najsnaznije moguće. Čak sam iznenađen snagom kojim su se ljudi ujedinjeno borili za naše interese i hvala vam na tome", naglasio je Vučić, prenosi Tanjug.

Po pitanju donošenja rezolucije o Srebrenici, Vučić je rekao: "U svakom slučaju suprotstavićemo se njihovim protivpravnim i svim drugim aktima nasilja, političkim sredstvima i činiti sve što možemo za naš narod na KiM. I naravno ne moram da vam ponavljam da mi nikada nećemo prihvatiti nezavisno Kosovo kao završenu činjenicu".

Naglasio je da svakoga dana na različite načine pokušavaju, ne samo iz duše i srca, već i fizički, da Srbiji u potpunosti oduzmu KiM.

"Od poslednjeg puta kada smo se videli od, vašeg Sabora, čini mi se da su se stvari događale upravo onako kako smo govorili, kao da smo, nažalost, dobro predvideli događaje kako u svetu, tako i u našem okruženju. Jedina, možda, pozitivna stvar je to da nam se Srbija, a uveren sam i Srpska, ekonomski razvijaju dobro i da to u teškim okolnostima, sa kakvima smo suočeni u svetu, ipak ide i bolje od onoga što smo očekivali", naglasio je Vučić.

On je ukazao da je sa druge strane, sve drugo za nas mnogo teže nego što je bilo. "Međutim, ono što mene brine u ovom trenutku, što ne krijem, i ako se sećate i poslednji put sam dao nekoliko nagoveštaja po tom pitanju, a siguran sam da će predsednik Dodik o tome govoriti više, što smatram ključnim za opstanak srpskog naroda, jeste nametanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN. Ta rezolucija je donošena tajno, skrivana od nas, skrivana od očiju javnosti, osam meseci su na njoj radili, tek posle toga je Republika Srbija došla da sporznaje ko su tvorci i ko je sve na tome radio i notorna je neistina da je reč o rezoluciji koja bi trebalo samo da obeleži jedno stradanje i ništa više", naveo je Vučić.

Kako je rekao, jer da je to tako, to ne bi morali ni da donose pošto već postoji odluka Generalne skupštine UN o svim genocidima koji su se dogodili širom svijeta.

Ali, to za njih nije bilo važno, željeli su posebno da obilježe Srebrenicu, dodao je Vučić.

Predsjednik Srbije je podsjetio da će 8. juna biti održan veliki svesrpski Sabor.

"Taj Sabor ne bi bio svesrpski bez učešća sabora srpske crkve. Sabor je najšire telo kao što se mi okupljamo i ja molim, a to je moje mišljenje, a ne mora u toj formi vaša svetost patrijarhu jer ćete vi ćete to odlučiti zato što je to pitanje za svakoga od nas - za budućnost", naveo je Vučić.

Dodao je da je srećan što je patrijarh prihvatio da bude na tom Saboru.

"Mi pozivamo i sve vladike da budu prisutne. Nama će tu doći desetine kulturno-umetničkih društava iz Republike Srpske, dolaziće nam akademici, dolaziće nam lekari, doći će bukvalno svi iz svih sfera društvenog života, gde ćemo da napravimo i zajedničke skupove i druženja i gde ćemo da imamo zajedničke koncerte, obraćanja. Ali i kada bude bila zajednička sednica vlade, kada budu došli svi poslanici Republike Srpske i Srbije, koji budu želeli, a čini mi se da je dobro da na jednom mestu budu i patrijarh, kao onaj koji će da bude na čelu stola, ali to je moja ideja - da bude i što je moguće više vladika ili ako mogu da budu svi", poručio je Vučić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.