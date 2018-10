Vučić: Treba nam opipljiva uloga EU, inače nećemo moći da održimo stabilnost u regionu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije izjavio da je EU mora igrati jaču ulogu na Zapadnom Balkanu i građanima ponuditi nešto realistično inače "neće biti taj tip sna".

"Potrebno je da uradimo nešto veliko na Zapadnom Balkanu i da uradimo nešto značajno za region, ne samo u Srbiji, Makedoniji, BiH, jer se plašim da će nas, ako potcenimo druge faktore - volja ljudi, sa jedne, i razočaranje naroda sa druge strane - dovesti u situaciju da nećemo moći da održimo stabilnost u regionu u narednim godinama", upozorio je Vučić.

Kako je istakao na Beogradskom bezbjednosnom forumu, Srbija je opredijeljena za saradnju i doprinosiće rješavanju otvorenih pitanja ponašajući se kao pouzdan i odgovoran partner. "Srbija će učiniti sve što je u njenoj moći da očuva i održi mir i stabilnost u regionu, da razvija dobre odnose sa svima u regionu. I Srbija će ostati čvrsto na putu ka EU", rekao je Vučić. On se, međutim, osvrnuo na situaciju u regionu posle neuspešnog referenduma u Makedoniji i izbora u BiH.

"Usudiću se da kažem da moramo da imamo jaču ulogu EU, inače EU neće biti taj tip sna i demokratije i slobode kakvom smo do sada težili", rekao je on. Prema njegovim riječima, ono što je ponuđeno građanima u Makedoniji nije bilo dovoljno privlačno kao što se to mislilo u EU.

“Umesto da to priznaju, igramo se sa raznim matematičkim forumulama, lažemo sami sebe…. Nešto što je bilo ponuđeno običnom narodu, nije bilo u toj meri privlačno, kako su ljudi u Evropi mislili da će biti”, primetio je Vučić.

Građanima na Balkanu treba nešto opipljivo, što će videti svojim očima i osjetiti u svojim džepovima. “Ponudili su im kolač - bićete deo NATO i otvorićete pregovore sa EU, ali su ljudi rekli - slušamo te priče 10-12 godina i šta se desilo u okruženju - ništa”, rekao je Vučić.

"Mora se ponuditi nešto konkretnije, to mora biti pouzdano obećanje i pouzdano ispunjenje. Ako neko kaže - ispunite uslove i postaćete član EU, onda to obećanje mora da se ispuni”, ukazao je predsjednik Srbije.

U tom smislu, rekao je da ako se kaže Srbiji da će otvoriti, na primjer, dva, a ne tri poglavlja, to za građane i nije vijest, jer niko ne zna šta će se desiti kad se poglavlja otvore, već ljudi žele da pripadaju društvu EU. Zbog toga smo, kaže, na evropskom putu i nikada nismo molili za više novca, ali smo beskrajno zahvalni Uniji za sve donacije.

Ponovio je da Srbija radi sve, daje sve od sebe da očuva mir i stabilnost u regionu, te da će čvrsto slijediti svoj evropski put, za koji je suštinski demokratksi dijalog.