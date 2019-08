Vučić: Tri milijarde evra za kanalizacionu i vodovodnu mrežu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija uložiti tri milijarde evra u izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u cijeloj zemlji u naredne četiri do pet godina.

"Naša namera je da u celoj Srbiji uradimo kanalizacionu mrežu sa prečistačima za otpadne vode, plus vodovod. Na to mislimo da damo tri milijarde evra bez Beograda. To znači da će, za četiri ili pet godina, svako selo i grad u Srbiji imati kanalizaciju i čistu vodu za piće", rekao je Vučić u obraćanju javnosti povodom petogodišnjeg investicionog plana koji će biti predstavljen na jesen.

On je naveo da su do sada stigli projekti za 43 opštine, pri čemu je Novi Sad, kome će za te namjene biti potrebno 127 miliona evra, na vrhu liste po nivou troškova, a slijede Kragujevac, Niš i drugi.