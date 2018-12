Vučić: U Srbiji niko nikada neće nikoga "vrteti na ražnju"

​BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najoštrije je osudio prijetnje koje se upućuju bilo kome zbog toga što drugačije misli i poručio da se on bori za Srbiju demokratije, a ne Srbiju u kojoj "ćete nekog da vrtite na ražnju".

Na pitanje novinara kako gleda na atmosferu koja se kreira u društvu u posljednje vrijeme, uključujući skidanje nekih emisija sa programa, privođenje novinara, Vučić je uzvratio kontrapitanjem: "Koji je novinar priveden, onaj koji je pretio (Vladimiru) Ðukanoviću da će ga vrteti na ražnju?"

"Mislite da je to lep govor, mislite da je to u redu? Da li je to demokratja, to je to za šta se zalažete - ''fašitički vepru na ražnju ćeš se peći'' ", upitao je on.

Dodao je da se novinar koji je to pisao na Twitteru nije predstavio kao novinar već pod lažnim imenom jer, kako je primijetio, "tako to rade junaci u Srbiji".

Vučić kaže da tako nešto najoštrije osuđuje, a da je na policiji da radi svoj posao, jer, poručio je, niko u Srbiji nikoga neće da "vrti na ražnju".

Kako kaže, privedeni su svi koji su pretili Tanji Vojtehovski i bilo kom drugom, uglavnom onima koji kritikuju vlast, dok oni koji su pretili Barbari Životić nisu, dodajući da ne zna zašto je to tako i da vjerovatno postoji neki razlog.

"A da nekog vrtite na ražnju u Srbiji, to nije Srbija za koju se zalažem, u Srbiji koju ja vodim niko nikada neće vrteti nikoga na ražnju niti se hvaliti kako je to bogougodno delo", kazao je Vučić.

Prema njegovim riječima, takva Srbija nikad neće pobijediti, nego Srbija pristojnih, odgovornih, koji vole ovu zemlju.

Na pitanje novinara kada je to tačno opozicija od njega tražila raspisivanje izbora, on kaže:

"Pa, ja im nudim. Računam da kada su tako moćni i snažni da žele izbore, to je valjda prirodni zahtev opozicije da hoće izbore, ne mislite valjda da treba da postoji neko drugo mesto gde ljudi treba da broje svoje ideje, programe , planove...", rekao je Vučić.

Poželevši svima srećnu Novu godinu, rekao je da bi u sledećoj godini želio da čuje više argumenata.

"Ja bih voleo da čujem argumente da su ti tajkuni Ðilas, Jeremić i ostali obezbedili ras od 5,5 odsto a ne od minus 3,1 ali kad čujem argument - okretaćemo vas na ražnju - onda mi je sve jašno i kakvi su argumenti i kakvi su oni koji ih zastupaju", rekao je on.