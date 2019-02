Vučić: U četvrtak počinjemo kampanju "Budućnost Srbije

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će u četvrtak započeti kampanju "Budućnost Srbije", u okviru koje će obići svih 29 okruga u Srbiji kako bi građanima predstavio postignute rezultate, kakvi su dalji planovi i da čuje njihove primjedbe.

"Moja želja je bila, a razgovarao sam i sa premijerkom Anom Brnabić, da obiđemo, to pokrećem kao predsednik, svih 29 okruga u Srbiji - 25 u centralnoj Srbiji, Vojvodini i Beograd, i 4 na Kosovu i Metohiji", rekao je on u intervjuu za Hepi TV.

"Hoću da razgovaram sa svim ljudima šta smo uradili, da pokažemo rezultate i podnesemo izveštaj, ali i da kažemo šta ćemo da radimo u budućnosti", dodao je predsjednik Srbije.

Kako kaže, krenuće se od Pčinjskog okruga, gdje se inače završava najteži dio puta kroz Grdeličku klisuru, ali radiće i na izgradnji jeftinih stanova.

"Uz subvencije države, verujem da ćemo moći da ponudimo kvadrat za 400 e u Vranju, da ljudi ostanu da žive", rekao je Vučić.

Kako kaže, očekuje da obiđe više od 100 opština, da čuje primjedbe ljudi, šta ih tišti, da "pokažemo koliko smo škola, vrtića, bolnica otvorili ili obnovili, a u kakvom su koatrastrofalnom stanju bili".

"Borićemo se za svakog čoveka. Pogledao sam raspored, od 7 ujutro do 22 sata, pokušaćemo sve to da ostvarimo. Ljudi ne vole kada svoj posao i sebe hvalite, ali razlika postoji. Samo u Nišu imamon šest novih fabrika. Srećan sam što Nišlije to umeju da poštuju", rekao je Vučić.

On je najavio da uskoro kreće izgradnja autoputa prema Merdaru i Prištini, i to je strateški put za Toplicu.

"Naš slogan je "Budućnost Srbije. Smatramo da smo promenili izgled zemlje. Stvari nisu idealne, nikada neće ni biti, ali smo mnogo toga dobro učinili, a možemo i hoćemo još napornije da radimo", rekao je predsjednik Srbije.

Priča o budućnosti se, dodaje, odnosi na nove fabrike, izgradnju stanova za snage bezbjednosti, a kasnije i za dio prosvjete, mlade bračne parove...

"Što se ekonomskog razvoja tiče, mislim da sa tim nemamo problema. Problem je stabilnost u regionu sa ovakvim svetskim okolnostima. Za nas ta pozicija nije nimao laka, naročito kada imamo nerešene odnose sa Prištinom"...

Na konstataciju da su neki predlagali da uvede kontramjere Prištini, pošto je ona uvela takse od 100 odsto na robu iz centralne Srbije, Vučić je uzvratio pitanjem - šta bi Srbija time dobila.

"Šta bi bio rezultat osim sve veće nervoze? Šta bismo dobili, osim što bismo pokazali koliko smo jaki i nekome naudili? Šta bi Srbija imala od toga? Ovi ljudi? Možda manje posla, manje radnih mesta...", upitao je predsjednik.

U tom kontekstu, podsjetio je na napad na njega prije nekoliko godina u Srebrenici i upitao da li je trebalo da odluči da prekine diplomatske odnose sa BiH dok ne istraže koje je pokušao da ga linčuje, što BiH neće da uradi.

Kako je rekao, nije važan on, već je važno da imamo mir sa Bošnjacima i pristojne odnose.

"To je suština. Kada vodite državu, morate da pokazujete trpeljivst i strpljenje veće nego kada ste ''običan čovek'', jer svaki vaš potez može da nanese štetu zemlji, a to ne možete da dozvolite", rekao je Vučić.