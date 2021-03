Vučić: U maju veliki samit sa BiH

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u maju biti održan veliki samit sa BiH.

"Za maj ćemo zakazati veliki samit sa BiH, njihovim entitetima i kantonima", rekao je Vučić novinarima poslije obilaska radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture i mosta preko Save kod Šapca.

Upitan o problemu prelaska građana iz Srbije preko mosta u Malom Zvorniku u Zvornik, odnosno zašto po međudržavnom sporazumu i dalje taj most mogu da pređu samo građani Malog Zvornika, a ne recimo iz Loznice koji dođu u Mali Zvornik, Vučić je odgovorio da će se i o tome razgovarati na samitu u maju.

"Pokušaćemo i to da rešimo. Ne mogu da vam obećavam da će oni to da prihvate, ali ja ću da pokrenem to pitanje", rekao je Vučić.

Vučić je izrazio zadovljstvo tempom radova na mostu preko Save, kao i saobraćajnicama Ruma-Šabac i Šabac-Loznica, na kojima je angažovana kompanija iz Azerbejdžana i istakao da će ti infrastrukturni radovi mnogo značiti i građanima Šapca, Loznice, Bogatića, ali i Mačve i kompletno tog dijela Srbije.

"Od Šapca do Beograda stizaće se kolima za manje od 40 minuta", rekao je Vučić i naglasio da su svi radovi, u vrijednosti od 40 miliona evra, do sada finansirani iz državnog budžeta, te naglasio da je izgradnja infrastrukture važna za dovođenje novih investitora, ukazujući i na mogućnost razvoja novih turističkih potencijala.

On je rekao i da je, kada se izađe iz korone, u planu i probijanje tunela između LJubovije i Osečine, što bi omogućilo i razvoj turizma sa obje strane Drine.

"Time bi pomogli i razvoj turizma u Republici Srpskoj i naravno BiH", izjavio je Vučić.

On je rekao da je virus korona usporio privredne aktivnosti, te ponovo pozvao građane da se vakcinišu i najavio da u narednim danima i sedmicama u zemlju stiže veća količina i "Fajzerovih" i kineskih vakcina protiv virusa korona.