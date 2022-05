Vučić: U međunarodnim odnosima nema ljubavi, a pravde još manje

BEOGRAD - Predsjednik Srbija Aleksandar Vučić je, obrazlažući razloge zbog kojih će Srbija snažnije biti na evropskom putu, istakao je da najveći dio inveticija u Srbiji iz EU, uz ogroman nivo trgovinske razmjene za Unijom i njenim čalnicama, dodajući da iako se čini da se nerijetko suočavamo sa nepravdom, u međunarodnim odnosima nema ljubavi, a pravde još manje.

Vučić je, u obraćanju javnosti, iznio podatak da je trgovinska razmjena Srbije sa EU oko 60,2 odsto, odnosno oko 30,8 milijardi evra, ukupno, pri čemu je samo trgovinska razmjena sa jednom članicom, Njemačkom na nivou od 13 procenata.

Takođe, podsjetio je da je 300.000 ljudi u Srbiji direktno ili indirektno zaposleno u kompanijama, ili uslužnim i finansijskim centrma koji pripadaju zemljama članicama EU.

Istovremeno, najveći dio investicija u Srbiju, dolazi iz EU - prošle godine 1,93 milijarde evra, a pretprošle 1,84 milijardi evra, što je, kako je rekao, više nego što su imale mnoge zemlje iz EU, poput Bugarske ili Hrvatske, ili je na tom nivou.

"Kažem ovo zato što razumem zašto je deo ljudi ljut. Ljuti su jer EU doživljavaju kao nekoga ko svakog dana vrši pritisak zbog KiM ili po pitanju sankcija (Rusiji), pa ponekad ne želimo da vidimo racionalne argumente", primijetio je predsjednik Srbije.

Konstatovao je da tome doprinosi i to što u Srbiji vijest o izgradnji auto-puta kroz Toplicu, od Niša do Prištine i Gračanice, koji država rad sa EU, traje pola dana, a vijest o pruzi Beograd - Niš, pa do Preševa ili Dimitrovgrada, projektu na kojem je, takođe, EU partner, možda jedan dan, iako to, kaže, rješava višedecenijske probleme u tom dijelu zemlje.

"Osetio sam i na svojoj koži, dobio sam hiljade poruka pred obraćanje šta i kako da kažem, jer svaki Srbin bolje od mene zna kakva bi politika Srbije trebalo da bude, jer su oni bili na svim sastanica, a ne ja… To je prirodno, da više verujemo emocijama, nego li brojevima i činjenicama", rekao je Vučić.

Tačno je, ističe, da se nerijetko suočavamo sa stvarima koje nisu uvijek pravedne, ali u međunarodnim odnosima ne postoji ljubav, a pravde - još manje.

"Moramo da vodimo računa o našim interesima, našoj i budućnosti naše dece", poručio je predsjednik Srbije.

Vučić je izrazio uvjerenje da će se nastaviti sa reformama, dodajući da je dobra vijest da su Reporteri bez granica bolje ocijenili stanje u Srbiji, jer je važno da se nastavi sa pozitivnim pomacima, u reformi vladavine prava, uspostavljanju nezavisnog pravosuđa, samostalnog tužilaštva, uspostavljanju jasnijih i boljih demokratskih pravila igre i većem poštovanju na političkoj sceni.

"Zato je moja poruka danas da je Srbija na EU putu, sažnije nego ranije ćemo ići tim putem i boriti se za mesto Srbije u porodici evropskih naroda", rekao je Vučić.

"Zbog interesa Rusije u Ukrajini, Srbija je pod velikim pritiskom"

Predsjednik Srbije Aleksnadr Vučić je rekao večeras da iz zapadnih zemalja gotovo niko ne govori o normalizaciji odnosa sa Prištinom, već isključivo o međusobnoj prizanju, kako bi predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu izbili argumete o priznanju DNR i LND u Ukrajini.

"Putin je, želeći da zaštiti ruske interese, našao političko-pravni osnov da upadne u Ukrajinu presedanom koji su zapadne zemlje počinile na teritoriji Srbije nakon odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu da proglašnje nezavisnosti Kosova nije protivno međunarodnom pravu", rekao je Vučić u obraćanju javnost.

"Putin će reći Zapadu da je sproveo akciju u Ukrajini da bi sprečio genocid ili humanitrnu katastrofu i da je na Krimu sproveden referendum, za razliku od Kosova i pošto oni razumeju da ta argunentacija nije slaba, a niko od njih nije vodio računa o Srbiji, dolazimo u najveći problem, jer će ceo Zapad tražiti od Srbije da brzo ide ka prizanju Kosova, da bi rekli Rusiji da to nije isti slučaj, i da onda ne bi postojao pravni presedan", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da to ne znači da će Rusija priznati Kosovo.

"Neće, ali će Srbija biti pod velikim pritiskom da prizna Kosovo da Putin ne bi mogao da koristi argumentaciju Kosova za događaje u Ukrajini. Zato ćemo se nalaziti pod najvećim pritiscima sada", upozorio je on i naglasio je da će zato tema Kosova biti najdominantija za Srbiju u narednom periodu.

Prenio je da su mu gotovo svi zapadni lideri s kojima je razgovarao u posljednjih mjesec dana tražili isključivo međusobno prizanje .

"Srbija će biti još snažnije na evropskom putu"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će Srbija, uprkos brojevima iz istraživanja o raspoleženju građana prema EU ,nastaviti evropski put i biti snažnije na evropskom putu.

Vučić je, u obraćanju građanima kako je naveo, u trenucima koji su od velikog značaja za Srbiju, naveo da je od posebnog interesa za građane da čuju sve informacije o svemu što je država činila u prethodnom periodu, šta nas očekuje, o našim potezima, odlukama i kako i na koji način bi trebalo da se postavimo prema određenim piatnjima u budućnosti.

Prva tačka njegovog izlaganja, koje je podijeljeno, kako je kazao u deset tačaka, bila je evropski put.

Vučić je kazao da će Srbija nastaviti evrospki put uprkos tome što je to danas nepopularno u Srbiji.

Podsjetio je da je prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja, koja su nedvomislena jer ih je uradila profesionalna agencija IPSOS po prvi put imamo jasnu većinu građana koji su protiv ulaska u EU - 44 odsto, a svega 35 odsto za članstvo.

"Kao predsednik Srbije, a verujem da će biti politika Srbije, nije naš posao da podizalimo javnom mnjenju. Naše je da čujemo i razumemo šta pokazuju istraživanja i šta moramo da radimo. Moja poruka svima je da će Srbija biti snažnije na evropskom putu uprkos svim brojevima", naglasio je on.

Vučić je podsjetio da se Srbija u prethodnih 10 godina suočila sa brojnim krizama.

"Logično, 10 godina nije mali period, a ne zaboravite da smo bili suočeni pre svega sa katastrofalnom krizom, da je na računu države tada bilo oko 60 miliona evra, što je manje od onoga što su pojedini tajkuni imali u svojim slamaricama, da smo morali da provodimo mere fiskalne konsolidacije, da smo bili suočeni sa najtežim poplavama, sa najtežom migrantskom krizom gde je prošlo milion ljudi kroz Srbiju i trebalo je obezbediti stabilnost i sigurnost", objasnio je on.

Vučić je skrrenuo pažnju da obično zaboravimo kada to prođe, da smo bili suočeni i sa virusom korona dvije godine, a i dalje imamo probleme sa tom opakom bolešću, da u naše vrijeme prisustvujemo, da li će ga neko zvati Trećim svjetskim ratom, a nesumnjivo svjetskom, a ne regionalnom ili lokalnom sukobu kao bi neki željeli da ga predstave.