Vučić: U ponedeljak hapšenja srpskih policajaca na Kosovu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da prištinske vlasti, u namjeri da oslabe odbranu sjevera Kosova, namjeravaju u ponedjeljak da uhapse srpske policajce.

Vučić je, gostujući u Jutarnjem programu RTS, rekao da ima informacije da prištinske vlasti žele da uhapse 26 pripadnika kosovske policije sa sjevera Kosova, kao i još 15 lica, sa ciljem da to područje ostane nezaštićeno.

"To je nova namera pod izgovorom da su navodno učestvovali u korupciji, i prikazaće to kao slučaj borbe protiv korupcije, a cilj je da sever Kosova i Kosovska Mitrovića ostanu nezaštićeni, i to žele da stvare na najprljaviji način", rekao je Vučić.

On je prenio da je o toj namjeri Prištine informisao međunarodne institucije i da je juče lično obavio više telefonskih razgovora, kao što je učinio i Marko Ðurić, direktor Kancelarije Vlade Srbije za KiM.