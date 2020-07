Vučić: U protestima bilo upliva stranih službi

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne postoji zemlja u svijetu u kojoj mogu da se rade neredi kao sinoć u Beogradu, a da to prođe nekažnjeno. On je dodao da je u protestima "bilo upliva i inostranih službi"

"Taj politički skup je bio dobro organizovan. Podbacio je deo naših bezbednosnih službi. Videli smo kasnije da je bilo upliva ne samo kriminalnog, već i inostranog faktora, to jest stranih službi“, objasnio je u obraćanju građanima. Vučić je kazao da su to unutrašnji zadaci kojima će služba morati da se pozabavi na neuporedivo ozbiljniji način, nego što su radili do juče.

"Sinoć u Beogradu smo bili svedoci najbrutalnijeg političkog nasilja u poslednjih nekoliko godina. Republika Srbija u prethodnih osam godina u potpunosti je poštovala slobodu okupljanja i demonstracija, kao i drugačijeg mišljenja. Sinoć, iako su neki pokušali to da opravdaju korona virusom, bili smo svedoci političkog protesta koji je bio neprijavljen, dogodilo se da su lica desničarske orijentacije napala zgradu Narodne skupštine i ušli u nju što znači izvršenje najmanje dva krivična dela", rekao je Vučić i dodao:

"Ova lica su koristila i praćke, noževe, boksere i molotovljeve koktele. Nisu govorili o nikakvoj koroni, govorili su o 5G mreži, o nekakvoj izdaji. Ti ljudi su to najavljivali i za dan uoči izbora, ali u tome nisu uspjeli, pa su najavljivali za dan posle, pa za dan posle i na kraju su dočekali da to učine", rekao je Vučić.

On je dodao da su 43 policajca povrijeđena, te jedant od njih ima frakturu lobanje.

"Suočeni sa svim tim policija je preuzela zakonske mere. Pristojnim i mirnim ljudima je bilo dovoljno da vide kako su se međusobno odnosila lica i kako su maltretirala policajce. Pet policijskih vozila je zapaljeno, 43 policajca su povređena, a jedan ima i frakturu lobanje"; poručio je Vučić, a zatim pokazao fotografije policajaca od kojih su neki, prema njegovim navodima, napadnuti nožem.

Dodao je da je demonstrantima bio cilj da nanesu štetu ugledu Republike Srbije.

"Nemate pravo da ugrožavate živote policajaca i upadate u državne institucije. To nećemo nikome dozvoliti. Nikome iznutra i nikome spolja", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je rekao da su na protestima kao heroji predstavljene osuđivane osobe.

"Sinoć su kao heroja predstavili čoveka koji je rekao da je njegov otac preminuo od koronavirusa jer nije bilo dovoljna respiratora u KBC "Zemun". To je notorna laž. Koristili su i intezivne i neintezivne metode. O tome postoje protokoli", poručio je Vučić i naglasio da je u pitanju osuđivano lice.

Vučić je za čovjeka koji se predstavio kao "poljoprivrednik iz Nove Pazove" rekao da ga zovu "robija".

"To vam sve govori", poručio je Vučić.