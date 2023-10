Vučić: U roku od 24 sata videćete dokaze o ubistvu Srba u Banjskoj

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u roku od 24 sata biti prikazani dokazi o zvjerskom ubijanju Srba u Banjskoj na sjeveru Kosova i Metohije, tokom sukoba sa tzv. kosovskom policijom.

"Pokušaji da ćutimo na to kako su neki od Srba ubijeni nisu uspeli i neće proći. U roku od 24 sata moći ćete to da vidite, mi imamo iskaze očevidaca kako je najmanje jedan ranjeni čovek zverski ubijen. Srbija se neće umiriti dok se ne sazna puna istina, jer životi Srba ne vrede manje od života drugih. Ne interesuje me ko će kakve pritiske da vrši, kao što me ne interesuje ni to kako će Srbiju da povrede svojim lažima i u regionu i u delu zapadnih medija", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je, u poruci na Instagramu, istakao da je teških sedam proteklih dana najtežih u posljednjih 15 godina.

"Najtežih zbog događaja na KiM i kampanje pokrenute protiv naše Srbije, kampanje laži i neistina. Kako naš narod kaže, ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zver pokaže trag. Mogli smo da vidimo da imamo prijatelje koji nisu brojni, ali su hrabri", rekao je Vučić, prenosi RTS.

Naveo je da su, kako kaže, "uradili sve da unište Srbiju", ali da će Srbija pobijediti.

Situacija na KiM je napeta, nakon što je, prošle nedjelje, u ranim jutarnjim časovima došlo do sukoba kosovske policije i grupe Srba u selu Banjska, u opštini Zvečan, pri čemu su poginula trojica Srba i jedan policajac.

Tim povodom Vučić je imao važne sastanke sa predstavnicima međunarodne zajednice i čelnicima mnogih zemalja.

Upućen je zahtjev Beograda da Kfor preuzme brigu o bezbjednosti.