Vučić: U toku tiho etničko čišćenje Srba na KiM, situacija najteža do sada

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u obraćanju javnosti da se Srbija nalazi u do sada najtežoj situaciji po pitanju KiM i to ne svojom krivicom, kao i da je u toku etičnko čišćenje Srba sa KiM koje sprovodi prištinski režim.

"Juče smo imali razgovore sa evropskim predstavnikom u dijalogu sa Prištinom Miroslavom Lajčakom i EU je pokušala koliko je moguće da zatraži i zahteva neku vrstu deeskalacije. Srbija je ispunila apsolutno sve što se od nje tražilo da bi došlo do eskalacije, ali do toga ne dolazi zato što režim u Prištini to ne želi", rekao je Vučić u Predsjedništvu Srbije.

Kazao je da do toga ne dolazi i zato što još neki podržavaju Prištinu u tome.

"Danas se naša zemlja nalazi u najtežoj sitauciji, ne svojom krivicom, neodgovornošću i neozbiljnošću, kao i ne svojom željom da ne budu sačuvani stabilnost i mir, već svakodnevnim aktivnostima režima u Prištini", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.

Kazao je da tome doprinose i oni koji na to ćute i gledaju blagonaklono akcije koje sprovodi Priština.

Ono što bih nazvao tihim i ne sasvim tihim etičkim čišćenjem Srba na KiM, koji valjda nemaju pravo da tu žive ako se nisu zakleli Kurtiju, rekao je Vučić i dodao da je na sreću takvih Srba malo na KiM.

Kazao je da je akcija progona i etničkog čišćenja srpskog naroda na KiM, koje sprovodi Priština dobro organizovana, planirana i suštinski podržana i od krugova u međunarodnoj zajednici.

On je na konferenciji za novinare rekao da možda nije trebalo to da kaže i da bi mu, da nije rekao da je u toku etničko čišćenje, bilo lakše da objasni situaciju dijelu naroda koji to ne mora da osjeća i trpi i koji u ovom trenutku ima neke druge prioritete oko posla, odmora i svega drugog.

"Bilo bi mi lakše i politički, da zabijem glavu kao noj u pesak i kažem ništa strašno, još poneki Srbin je uhapšen i ništa se nije desilo, živeli smo i živećemo i dalje sa tim. Da li se time dodvoravam neodgovornim tipovima koji bi svakoga dan da vode rat protiv jačih kao što je NATO, ali da to ne rade oni već neko u njihovo ime. Ne, ne pada mi na pamet, ali mi ne pada na pamet da lažem sopstveni narod, lažući sebe da se stvari ne menjaju", rekao je Vučić.