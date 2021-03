Vučić: U zaplenjenim telefonima smo pronašli još jedno telo, kao i pripreme za ubistva

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Abu Dabija govori o gorućim temama u zemlji, borbi države protiv organizovanog kriminala i kriminalnih grupa, novim hapšenjima, ali i detaljima ove zvanične posjete kao i novim projektima koji su pred Srbijom.

“Ovo su za nas važni razgovori, jer imamo razgovor sa prijateljima, i UAE i Bahreih su poslali ogromnu pomoć tokom pandemije Srbiji. Imamo mnogo tema, sa mnom je i ministar Nedimović, želimo da proširimo naše poljoprivredno tržište”, rekao je Vučić i dodao:

“Radićemo na tome da za naše poljoprivrednike obezbedimo još jedno tržište. Imamo i velike projete sa njima, od Beograda na vodi do Al Dare i važne razgovore oko "Er Srbije". Potpisaćemo i memorandum o razumevanju sa Kraljevinom Bahrein”, rekao je Vučić.

O najnovijim hapšenjima u Srbiji

Vučić je govorio i o posljednjim saslušanjima, kao i novim dokazima do kojih je policija došla u ratu sa mafijom.

“Nemojte da očekujete da u borbi sa mafijom ne dobijete odgovor. Ja sam to rekao i kada je Mišković uhapšen, iako nije on rang kao ovi mafijaši, da će ulagati novac u rušenje. A to je sitnica u odnosu na sve ovo. To je sitnica u odnosu na to kada izađete protiv ovih koji skidaju glave. A ne skidaju tako da vas upucaju. Ne možete da zamislite da neko nekome odseče glavu. Mi smo u ovim telefonima pronašli slike još jednog tela, kao i pripreme i svašta. Kako se tranžira i odseca ljudsko meso, odsecaju glave”, kazao je on.

Vučić o Daki: Besmislice ne ruše mene, već žele da ruše Srbiju

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su optužbe Miodraga Davidovića iz Crne Gore da on (Vučić) stoji iza atentata na njega i vladiku Joanikija - gluposti i besmislice, ali da je to samo dio napada čiji je cilj srušiti Srbiju, vratiti je u prošlost, na gubitnički kolosijek, jer ona ne smije da jača i da “štrči” u odnosu na ostale.

Upitan za izjavu Davidovića, Vučić je rekao da su to suviše krupne riječi, koje se ne smiju izgovarati na taj način, jer niko ne smije da se igra sa tim.

“On može da govori šta hoće, ali nije on to govorio zbog sebe, već je velika nervoza i ne samo zbog izbora u Nikšiću, u šta ne želim da se mešam. Ali, nervora je jer Srbiaj neuporedivo brže napreduje od svih u regionu. U tome je koren problema svega sa čim se suočava zemlja, ali neretko i ja lično”, rekao je Vučić.

Vučić je zahvalio vladiki Joanikiju, koji je, kaže, pokazao ljudskost i korektnost, jer zna kakva je to besmislica.

“To je toliko glupo, besmisleno...Ali, nije prvi put”, konstatovao je Vučić.

On je ukazao da je najlakše voditi kampanju sa svih strana, jer je važno da se Srbija zaustavi.